Václav Klaus szerint a magyar választásnak európai jelentősége van

2026. április 9. 09:06

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság második elnöke és korábbi miniszterelnöke a CÖF-CÖKA és a PEuCET Alapítvány felkérésére exkluzív módon osztotta meg a magyar választások tétjét középpontba állító, iránymutató gondolatait. Klaus személye nem csupán a közép-európai konzervatív politikai gondolkodás egyik kulcsfontosságú alakját jelenti, hanem a CÖF-CÖKA szellemi honvédőjeként és a PEuCET Alapítvány partnereként egyúttal meghatározó kapcsolódási pontot is képvisel a magyar nemzettel. Az egykori államfő elemzésében egyértelműen kifejti,

miért fontos a patrióta magyar kormányzati politika folytatása, kiemelve annak szerepét a nemzeti szuverenitás megőrzésében.

Magyarország régi barátjaként, és - ezt hangsúlyoznom kell - Orbán Viktor miniszterelnök úr személyes barátjaként, kollégájaként és támogatójaként nagyon izgatottan fogom várni vasárnap a magyar parlamenti választások eredményét.

Sok minden forog kockán - Magyarországon, a szomszédos országokban és Európában általában. Úgy vélem, a választások megerősítik a magyar politikai fejlemények rendkívül egyedi alakulását,

újabb lehetőséget biztosítanak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a vezetés folytatására, garantálják Magyarország függetlenségét,

és megerősítik a magyar társadalom szerveződésének azt a sajátos módját, amely az elmúlt évtizedekben valósult meg.

Nem lesz könnyű újra megnyerni a választásokat 16 évnyi kormányzás után. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak nemcsak a hazai ellenzéket kell legyőznie, hanem azokat a

külföldi ellenségeket is, akik már régóta széles körűen és agresszíven beavatkoznak a magyar ügyekbe.

Összetételük igen sokszínű, de törekvéseiket az Európai Uniónak azon célja egyesíti, hogy ellenőrzés alá vonja az utolsó olyan uniós tagállamot, amely független politikát próbál folytatni, mer saját szuverén elképzeléseket megfogalmazni, nem akar lemondani nemzetállam jellegéről, és nem hajlandó elfogadni, hogy kívülről irányítsák.

Sok európai állampolgár aktívan ellenzi a Brüsszelből vezényelt európai politikai egységesítést, de nincs más olyan ország, amely ezt EU-tagállamként tenné. Különösen ebben a tekintetben a magyar választások nem csupán Magyarországról szólnak. Ha a nemzetállamok Európájának, a független országok Európájának, a patrióták Európájának ellenzői nyerik meg a magyar választásokat, mindannyian veszíteni fogunk. Mi, Magyarország szomszédos országai, mi, Közép- és Kelet-Európa állampolgárai,

mi, a volt kommunista országok állampolgárai - sajátos tapasztalatainknak köszönhetően - egészen másképp látjuk az európai együttműködés lehetőségeit

és formáit, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal. A "régi" EU-tagállamok nem látják ezt ilyen egyértelműen, amit jól bizonyít az, hogy az elmúlt évtizedek negatív és nem demokratikus európai folyamatait alábecsülték.

Nemcsak Orbán Viktorban hiszek, hanem a magyar nép bölcsességében és józan ítélőképességében is,

Magyarország népében, azokban a büszke magyarokban, akik 1848-49-ben és 1956-ban, valamint számos más alkalommal is oly nyilvánvalóan bizonyították elkötelezettségüket saját történelmi hazájuk iránt. A magyarok nem akarnak elveszni az európai liberális demokrata egyvelegben.

Győzelmük minden olyan európai demokrata győzelme lesz, aki támogatja az európai tagállamok közötti baráti és önkéntes együttműködést, de ellenzi kontinensünk kényszerű politikai egységesítését.

Václav Klaus

