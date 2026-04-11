Választás 2026 - Csalók hazudnak az interneten, ma már valójában nem kell lakcímkártya a szavazáshoz, nyugodtan lehet menni voksolni
Csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek, amelyben a lakcímkártyájuk "bizonytalan státuszával" riogatják az állampolgárokat - tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.
Azt írták, a csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt.
Az EM felhívta a figyelmet, hogy a "FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés" tárgyú üzenet
szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.
A közleményben kiemelték, hogy idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és
elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.
Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.