"Hol a pénz" és "minden rossz" – itt a kendőzetlen igazság

Szerző: Gondola

2026. április 11. 08:06

Cáfolhatatlan tények: 2010 óta nőtt a foglalkoztatás, bérek, családtámogatás és beruházások. A Fidesz-KDNP ezt védené meg, míg az ellenzék veszélyeztetné az elért eredményeket.

A választási kampányban gyakran hangzanak el erős kritikák a kormánnyal szemben: korrupcióról, gazdasági problémákról és romló életkörülményekről szólnak ezek az állítások. Ezzel szemben látható, hogy az elmúlt másfél évtized történelmileg is igen jelentős fejlődést hozott Magyarország számára.

Gazdasági változások és életszínvonal

2010 óta látványosan nőtt a foglalkoztatottság, több mint egymillió új munkahely jött létre, és a bérek is jelentősen emelkedtek. A minimálbér többszörösére nőtt, az átlagbérek szintén jelentősen emelkedtek, miközben csökkent a személyi jövedelemadó kulcsa.

A gazdasági növekedést jelzi a GDP bővülése és az, hogy Magyarország fontos autóipari központtá vált Európában. Emellett kiemelkedő jelentőségű a rezsicsökkentés és az alacsony vállalati adó is, mint a versenyképesség alapjai.

Családpolitika és társadalmi intézkedések

A családtámogatási rendszer az egyik központi elem: adókedvezmények, otthonteremtési programok (CSOK, Babaváró), valamint a többgyermekes anyák adómentessége mind azt a célt szolgálják, hogy növekedjen a gyermekvállalási kedv.

Ennek hatására javultak a demográfiai mutatók, nőtt a termékenységi ráta, és bővültek a gyermekellátási szolgáltatások, például a bölcsődei férőhelyek.

Infrastrukturális és nemzeti fejlesztések

Az elmúlt években jelentős beruházások történtek: nőtt az autópályák hossza, új hidak épültek, és számos kulturális és sportlétesítmény jött létre. Stratégiai ágazatok – például az energia és a közművek – nagyobb arányban kerültek magyar tulajdonba.

Egészségügy és oktatás

A hivatalos adatok szerint jelentősen nőtt az orvosok száma, emelkedtek az egészségügyi bérek, és megszűnt végre a hálapénz. Az oktatásban ingyenes tankönyvek, digitális eszközök és infrastrukturális fejlesztések jelentek meg, miközben több magyar egyetem került fel nemzetközi rangsorokba.

Biztonság és közrend

A legtöbb európai országgal ellentétben, ahol a migráció komoly biztonságpolitikai probléma, jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, erősödött a rendőrség, és Magyarország a világ egyik biztonságosabb országává vált. A migrációval kapcsolatban a déli határkerítés kiépítését tartjuk kulcsfontosságúnak.

Demagóg ellenzék

A fenti eredményeket azonban nem mindenki értékeli egyformán. Az ellenzék, élen a Tisza Párttal folyamatosan vitatja és megkérdőjelezi az elért eredményeket, következetesen negatív képet fest az ország állapotáról, miközben nem adnak választ arra, hogy ők hogyan és főleg milyen forrásokból csinálnák jobban. Sőt a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági terveiből egy, a legendás Bokros-csomagot is jócskán túlszárnyaló megszorítás csomag bontakozott ki, mely különösen súlyosan érintené az egyházakat (40 százalék körüli elvonás).

Április 12-e (most vasárnap) így a magyar emberek valóságérzékelésének és bölcsességének a próbája is lesz.