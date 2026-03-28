Választás 2026 - Szijjártó Péter: az ukrán kémek húzzanak haza Ukrajnába!

Szerző: MTI

2026. március 28. 07:07

Itt az ideje véget vetni az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak, itt az ideje, hogy az összes ukrán ügynök és kém hazahúzzon Ukrajnába, mert nem fogjuk hagyni, hogy Volodimir Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Győrben.

A tárcavezető a városban rendezett kampánygyűlésen elmondott beszédében kifejtette, hogy Brüsszel a következő évekre háborúra készül, és Magyarországot is bele akarja ebbe rángatni,

a magyar emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, a szomszéd országot pedig be akarják hozni az Európai Unióba.

"Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni" - szögezte le.

"Mivel az ukránok ezt pontosan tudják, ezért minden eddiginél durvább, nyíltabb és szégyentelenebb titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választási folyamatba. Zelenszkij ideküldte az ügynökeit. Zelenszkij aktiválta a kémeit. Zelenszkij műveleti területté tette Magyarországot, ezt nem hagyhatjuk, ez felháborító, ez támadás Magyarország szuverenitásával szemben" - folytatta.

"Olajblokádot szerveztek Magyarországgal szemben. A miniszterelnököt, a gyerekeit és kiskorú unokáit halálosan megfenyegették.

Az én telefonhívásaimat lehallgatják, és ukránok képezik ki a Tisza Párt informatikusait"

- sorolta.

"Az ukrán titkosszolgálati beavatkozás célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon, egy ukránbarát kormányt egy ukránpárti miniszterelnökkel, de mi ezt nem hagyjuk, mert ez a mi országunk, ez egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező ország. Magyarország a magyarok országa. Magyarország jövőjéről csak és kizárólag mi, a magyarok dönthetünk" - tette hozzá.

"Ezért itt az idő, hogy az összes ukrán ügynök és az összes ukrán kém szedje a sátorfáját, és húzzanak haza Ukrajnába. Itt az idő, hogy vége legyen az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak! Mutassatok piros lapot az ukránoknak, mutassatok piros lapot az ukrán titkosszolgálatnak, mutassatok piros lapot az ukrán kémeknek, az ukrán ügynököknek! Húzzatok haza Ukrajnába!" - üzente.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Ukrajna olajblokádot szervezett, de a magyar kormány ezt kivédte azzal, hogy feltöltötte a tartalékokat, megrendelte a tengeri szállításokat, illetve megállapodott Szerbiával és Szlovákiával.

"Befulladt az olajblokád, és most mit akarnak? Teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot,

azt a Török Áramlat vezetéket lövik drónok tucatjaival, amely Magyarország földgázellátásáért felelős,

ez a jelenlegi helyzetben dupla bűn Magyarországgal szemben" - mutatott rá, utalva az iráni háború miatt kialakult energiaellátási nehézségekre.

"A szerbekkel és a szlovákokkal új vezetékeket építünk, hogy biztosítsuk Magyarország energiaellátását, és harcolni fogunk a rezsicsökkentésért, nem hagyjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. És a hazaárulózóknak, az oroszozóknak és a kémezőknek csak annyit szeretnék mondani: egyikőtök sem jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire" - fogalmazott.

A miniszter végül aláhúzta, hogy a jelenlegi rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben Magyarország biztonsága és sikere azon múlik, hogy hazánk egyszerre jóban tud-e lenni azzal a négy nagy politikai centrummal, amely a közép-európai életet befolyásolni tudja.

"Egyszerre kell jóban lennünk az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal és a törökökkel.

De barátaim, el tudjátok-e ti képzelni Magyar Pétert, amint bármiről megállapodik Donald Trumppal? Ma egész Európában egyetlen politikai vezető van, aki képes egyszerre jó kapcsolatot fenntartani Washingtonnal, Moszkvával, Pekinggel és Ankarával: Orbán Viktor" - összegzett.

Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a vármegye 2-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: a győriek az elmúlt több mint másfél évtizedben megmutatták, hogy mennyi mindenre képesek. Győr Magyarország legerősebb gazdasági térségévé és legfontosabb városává vált. Az elmúlt időszakban megjelentek olyanok, akik Győr békés fejlődése ellen dolgoznak, "Magyar Péter emberei már itt vannak a városban" és békétlenséget szítanak, győrieket uszítanak a győriek ellen, "de mi nem hagyjuk, hogy ezt a várost a békés fejlődés útjáról letérítsék". Orbán Viktor tudja garantálni a város békés fejlődését, eddig is számíthattunk rá és ezután is számíthatunk rá - fogalmazott.

Szeles Szabolcs, a vármegye 1-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje felidézte, hogy Európa rengeteg válsággal küzd, köztük a migráns, a gender- és a energiaválsággal, elvesztette vezető szerepét.

Csak a magyar kormány követlei a tűzszünetet és a békét Ukrajnában, Európa rossz válaszokat ad erre a kérdésre.

A rendezvény előtt tartottak egy helyi Békemenetet is, amelyen a résztvevők a Bécsikapu térről sétáltak át a Széchenyi térre. A menetet cigányprímások zenéje kísérte. A Békemenet előtt a Bécsikapu térre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége képviselői traktorokkal érkeztek, kifejezve szolidaritásukat a kormány mellett.

A beszédek alatt a Széchenyi tér egyik sarkában ellentüntetők bekiabálásokkal és fütyüléssel próbálták megzavarni az eseményt.