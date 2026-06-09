Szerző: MTI

2026. június 9. 08:07

Balla György éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben, mivel Magyar Péterék folyamatosan bűnözőnek nevezik a Fidesz-frakció tagjait.

Balla György a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben.

A képviselő határozottan

visszautasította a miniszterelnök és a kormánytagok azon kijelentéseit, amelyekkel a teljes Fidesz-KDNP frakciót bűnözőnek bélyegezték.

Balla György felszólította a kormány tagjait, hogy álljanak elé, nézzenek a szemébe, és vállalják a hamis vád kockázatát, amennyiben jogtalanul bűnözőnek nevezik őt vagy képviselőtársait.

„Mondja azt, hogy bűnöző vagyok, de ne álljon meg itt,

jelentsem föl! Vállalja a hamis vád kockázatát,

mert akkor Ön lesz a bűnöző” – fogalmazott a képviselő.

A képviselő számonkérte az 1998 óta folyamatosan leadott vagyonnyilatkozataival kapcsolatos vádakat, példaként említve 1970-ben épült lakóházát és Toyota Yaris gépjárművét, majd feltette a kérdést, hogy ezen adatok alapján milyen jogon illetik őt ilyen jelzőkkel.

„Mi nem tetszett a vagyonnyilatkozatomban? Az 1970-ben épült lakóház, amit használtam, vettem? Vagy a Toyota Yaris gépjármű? Mi alapján vagyok bűnöző?” – mondta Balla György.

A Fidesz politikusa végül hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöknek és a kormánynak be kellene fejeznie a frakció kollektív megbélyegzését, és

bátorságra biztatta őket a bírósági út vállalására,

ha valóban megalapozottnak érzik vádjaikat.