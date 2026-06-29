Kiszárad a Velencei-tó a nyár végére?
Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása: az agárdi mérőállomáson mindössze 47 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami jelentősen elmarad az ideálisnak tekintett 130 centimétertől.
A vízszint drasztikus csökkenése mellett a tó hőmérséklete is meghaladja a 30 Celsius-fokot, ami jelentősen rontja a fürdőzés élményét, továbbá növeli az algásodás kockázatát és kedvezőtlenül hat a vízminőségre.
A kialakult helyzet a helyi vendéglátóipart is súlyosan érinti:
az üzlettulajdonosok beszámolói szerint a hőség miatt a forgalom visszaesett, a vendégek száma elmarad a korábbi időszakoktól – készített riportot az RTL Híradója.
A vízhiány kezelése érdekében a szakemberek már korábban intézkedési tervet dolgoztak ki a halállomány megóvására.