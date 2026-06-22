Vitézy 700 milliárd forintból újítaná meg a HÉV-flottát

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 22. 09:36

Egész hétvégén azon a törvényen dolgoztunk a kollégákkal, amivel még idén nyáron haza tudnánk hozni a 700 milliárd forintot új légkondicionált alacsonypadlós HÉV-ekre és InterCity motorvonatokra - közölte a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid a hőségben a szentendrei HÉV-ről jelentkezett be, és elmondta, közel 45 fok lehet a kocsiban, mindenkiről ömlik a víz. Hozzátette, hogy a forrás ügyében hosszú évek óta nem történt semmi. Lázár János 2022 végén leállította az akkor indított InterCity beszerzéseket, visszamondta a már finanszírozással rendelkező új Siemens-mozdonyokat.

A miniszter azt írta, az új HÉV-kocsik beszerzését először orosz nyomásra visszavonták, majd az orosz-ukrán háború miatt három évre leállt a beszerzés, végül Lázár János a kampányban kiírt egy tendert, "amiről az első perctől mindenki tudta, hogy csak kampánykamu és eredménytelen lesz". Hozzátette, hogy eközben hagytak végleg elveszni 2 milliárd euró uniós forrást, amiből kijött volna egy óriási új HÉV- és InterCity-flotta is; már járnának a szerelvények. "És akkor van bátorsága a bukott miniszterelnöknek azt mondani e héten Brüsszelben, hogy azt várja az utódjától, hogy szerezzük vissza ezt is - amiért ő nem tett semmit, hagyta veszni, pusztán azért, hogy véletlenül se kelljen antikorrupciós szabályokat hozni, amiket az EU kért" - fogalmazott Vitézy Dávid.

Kitért arra, hogy a régi, jobb állapotú, klímás IC-kocsik jelentős része is áll, a dunakeszi járműjavítóban; "ott is az oroszokkal való üzletelés fontosabb volt, mint a magyar utasok szempontjai". A miniszter szerint "Lázár embereinek" válasza "az első szótól az utolsóig hazudozás, személyeskedés és vádaskodás". "A magyar vasút, az utasok és vasutasok ellen elkövetett bűnöket azonban ennyivel nem lehet elintézni" - fogalmazott, jelezve, egy hónap alatt nem lehet helyrehozni sok évnyi károkozást, de egy percig sem tétlenkednek.