XIV. Leó pápáa: az igazság nem marad rejtett

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 6. 16:37

A húsvéti üzenet hirdetése hangot ad a reménynek - szögezte le XIV. Leó pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn mondott beszédében.

Az olasz püspöki kar csatlakozásra szólított fel a pápa által április 11-re meghirdetett imavirrasztáshoz. XIV. Leó a Krisztus feltámadását hírül adó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe. Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték – mondta a pápa.

„Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását, mai kifejezéssel, fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás” – jelentette ki XIV. Leó, aki úgy vélte, az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett, ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat. A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyom a „történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró” gonoszság.

„A háború által kínzott népekre gondolok, a hitükért üldözött keresztényekre, az oktatástól megfosztott gyermekekre” – hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy a húsvéti üzenet hirdetése hangot ad a reménynek, amelyet máskülönben az erőszakosok keze fojt el. XIV. Leó megemlékezett Ferenc pápáról, aki tavaly húsvéthétfőn hunyt el. A pápa húsvétvasárnap imavirrasztást hirdetett meg a békééért április 11-re a Szent Péter-bazilikában.

Az olasz püspöki kart (CEI) vezető Matteo Zuppi bíboros felszólította az egyház tagjait és a hívőket, hogy a világ minden részén csatlakozzanak a virrasztáshoz, a helyi közösségekben is imádkozzanak a békéért. „Állítsuk meg a fájdalom, a szenvedés, a pusztítás örvényét, mondjunk nemet a háborúra, ne szokjunk hozzá a borzalmakhoz” – hangoztatta az olasz püspöki kar elnöke. Nem ez az első alkalom, hogy az egyház vezetője imát hirdet a békééért: Ferenc pápa megválasztása után nem sokkal izraeli-palesztin béketalálkozót vezetett a vatikáni kertekben, 2013 szeptemberében imavirrasztást tartott a Szent Péter téren Szíriáért, 2022 márciusában pedig, az ukrajnai háború kirobbanása első hónapján Szűz Mária oltalmába ajánlotta Oroszországot és Ukrajnát.