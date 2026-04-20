Zelenszkij követeli vissza az ukrán aranykonvoj pénzét

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. április 20. 14:41

Zelenszkij szerint Orbán Viktor egyszerűen ellopta azt a pénzt, ami Ukrajnáé. Ezért most követeli vissza az aranykonvojban lefoglalt összeget Magyarországtól.

Ukrajna vissza akarja kapni az ukrán Oscsadbank Magyarországon lefoglalt pénzét – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnap esti sajtótájékoztatón. Közlése szerint Magyar Péter kormányával fog tárgyalni erről a kérdésről. Az RBK Ukrajina hírügynökség szerint Zelenszkij szó szerint azt mondta: „Vissza szeretném kapni a pénzt. Ezt a pénzt elvették tőlünk. Beszélni fogunk Magyarral. Úgy gondolom, vissza kellene adniuk. Orbán egyszerűen ellopta ezt a pénzt.” A Terrorelhárító Központ (TEK) kommandósai március 5-én állították meg az ukrán takarékbank, az Oscsadbank tulajdonában konvoját, amely aranyat, valamint több tízmillió dollárt és eurót szállított Bécsből Ukrajnába. A magyar hatóságok „pénzmosás” gyanújára hivatkozva zárolták a pénzeszközöket, azonban erről a gyanúról azóta sem közöltek többet.

Korábban a The Guardian arról is beszámolt, hogy az ukrán aranykonvoj elfogott kísérőit valószínűleg erőszakkal beoltották egy „igazságszérumhoz” hasonló, ismeretlen szerrel, hogy vallomásra kényszerítsék őket. Az egyik áldozat ezt követően rohamot kapott és elvesztette az eszméletét.

Az ügyben Brüsszel is megszólalt korábban, és elítélte a magyar kormány lépését, hangsúlyozva, hogy az ilyen intézkedések sértik a jogállamiság elveit, és veszélyeztetik a schengeni térségben zajló államközi pénzügyi tranzakciók biztonságát.