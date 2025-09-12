Átadták az idei Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit

Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati fővédnöke köszöntőjében kiemelte, a magyar gazdaságnak a minél nagyobb hozzáadott értékre, innovációra, minőségre kell épülnie.

2025. szeptember 12. 05:04

Harmincnégy pályázó negyven pályázata - köztük két határon túli vállalkozás - kapta meg az idén az Érték és Minőség Nagydíj elismerést, a díjakat csütörtökön adták át az Országházban; a díjazottak közülük többen az alapítók és a kiírók tanácsa külön elismeréseiben is részesültek.

Hozzátette, a magyar gazdaság növekedését a reálkeresetek bővülése segíti, és örömteli, hogy nemcsak a belföldi fogyasztás emelkedik, hanem a fogyasztói bizalom is a magyar termékek, szolgáltatások iránt.

A magyar áruk fogyasztását az Érték és Minőség Nagydíj pályázat is ösztönzi, a védjegy viselése jelképe annak, hogy a magyar vállalkozások képesek olyan termékeket, szolgáltatásokat létrehozni, amelyek belföldön és a nemzetközi piacokon egyaránt elnyerik a fogyasztók bizalmát.

Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára egyebek közt arról beszélt, hogy a klímaváltozás jelentős kihívások elé állítja az agrártermelőket.

A mezőgazdaság jövője azon is múlik, hogy mennyire lesz képes az ágazat magas hozzáadott értéket előállítani.

A gazdálkodók munkáját segíti a modern technológiák alkalmazása, emellett meg kell őrizni a magyar jellegzetességet is. Az agrártárca pályázatokon segíti a mezőgazdasági vállalkozók, a gazdák, a mezőgazdaság fejlődését - emelte ki az államtitkár.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója ismertette, hogy az idén márciusban meghirdetett pályázatra beadott pályaművek színvonalasak voltak.

Az öt fordulós értékelés alapján 34 pályázó 40 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség védjegy használatát.

A díjazott pályázatok az ország 11 vármegyéjéből, Budapestről, valamint a határon túlról Erdélyből és Szlovákiából érkeztek. A 12 budapesti pályázat mellett 15 pályázat Kelet-Magyarországról, 10 az ország nyugati feléből érkezett, 3 pályázatot külhoni vállalkozások nyújtottak be. Az idén is a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek főcsoportjában neveztek a legtöbben, arányuk 40 százalék.

Az ünnepségen átadták az alapítók és a kiírók tanácsának külön elismeréseit is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíjat a Zalakarosi Családi Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat a TAKÉPSZOLG Takarító és Építési Szolgáltató Zrt. A fenntartható jövő építése elnevezésű pályázatáért kapta.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat a Roll-Lamell Kft. Umbroll könyökkaros napellenzők pályázata nyerte.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj idei tulajdonosa a a Justice Security Vagyonvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az Intelligens felügyeleti központ pályázatával.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje Különdíjat a HK Manager Kft. HK Manager takarításirányítási rendszer pályázata nyerte el.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíjat McIntosh Richard Duncanné, a Bocskaikerti Református Missziói Egyházközség képviselője és Szabó Kálmán, az erdélyi Kupántag SRL cégtulajdonosa érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíjat a Csillagsuli Kft. Szóbányász - a nyelv építőkövei elnevezésű pályázatáért vehette át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjat a felvidéki THERMALPARK DS a.s. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 Hírigazgatóságának műsorai, a Hír TV és a BORS szerkesztősége kapta.

A sikerrel pályázók teljesítményeinek elismerésére átadták a kiírók és különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek további különdíjait is.

Az idén az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot nyolcadik alkalommal írta ki és valósította meg a Bocsiviki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a FANNIZERO Kft., a Hajnal Húskombinát Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a KOCH’s Torma Kft. és a LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt., mint a pályázati rendszer kiírói tanácsa.

A pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat célja elismerni az innovatív, energia-hatékony, egészségtudatos pályázatokat, díjazni a termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, ösztönözni a versenyképes, magas minőségű, hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, szolgáltatások nyújtását, támogatni a díjazottak érvényesülését a hazai és nemzetközi piacokon.

Jelenleg mintegy 200 vállalkozás, szervezet több mint 1000 terméke, termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet.

