Az MNB elnökével találkozott a Tisza Párt költségvetési szakértője
Varga Mihály jegybankelnök meghívására bemutatkozó találkozóra ment a Magyar Nemzeti Bankba (MNB) Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, akinek közleményét a Tisza Sajtó juttatta el szerdán az MTI-hez.
A közlemény szerint a kétoldalú megbeszélésen megállapították, hogy a pénzügyi piacok kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek.
A felek egyetértettek abban, hogy
az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra,
segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban.
Kármán András tájékoztatta jegybank elnökét, hogy elkezdődtek az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások az Európai Bizottsággal, és hozzátette, hogy ebben a kérdésben kétharmados parlamenti többséggel gyors előrelépés várható.
Megállapodtak abban, hogy
a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartanak hasonló találkozókat
- közölte a párt szakértője.
Kép: A jegybankelnök - facebook