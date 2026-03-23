Bezzeg-Románia most bezzeg hallgat, Magyarország szárnyal: kijöttek a friss európai adatok

Szerző: Gondola

2026. március 23. 16:02

A magyar gazdasági helyzetről kialakult negatív kép nem tükrözi a valós adatokat. A jövedelmek vásárlóereje nálunk érdemben növekedett, szemben az EU legtöbb országával.

A legfrissebb Eurostat-adatok alapján is teljesen téves az a vélekedés, hogy Magyarország gazdaságilag lemaradna más európai országok, így például a szomszédos Románia mögött – szögezi le a Mandiner publicisztikája.

Sebestyén Géza elemzése szerint a háztartások egy főre jutó reáljövedelme 2025 harmadik negyedévében Magyarországon 1,6%-kal nőtt, ami az egyik legjobb eredmény az EU-ban, és csak Olaszország előzte meg minimálisan.

Ezzel szemben több ország, különösen Románia, jelentős visszaesést mutatott (–3,33%). Az EU átlaga gyakorlatilag stagnált. A cikk hangsúlyozza, hogy az adatok alapján éles különbségek vannak az egyes országok teljesítménye között, és Magyarország ebben a versenyben tényszerűen az élmezőnybe tartozik.

