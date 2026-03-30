Magyar Péter újabb öngólja: veterán KDNP-s politikusba próbált belerúgni, de végül a Tisza jelöltjét sikerült fenékbe billentenie
Szerző: Gondola
2026. március 30. 15:35
A baloldal régi szokása, hogy azzal vádolják politikai ellenfeleiket, amit ők maguk követnek el. Így tett Magyar Péter és ceglédi képviselőjelöltje is, amikor nekitámadtak a veterán KDNP-s politikus Földi Lászlónak.
Földi László négyszeres KDNP-s országgyűlési képviselőbe (Cegléd és környéke), vagy ahogy a helybéliek ismerik, a „mi Földinkbe” próbált meg belerúgni Magyar Péter, de végül a saját képviselőjelöltjét sikerült fenékbe billentenie.
Magyar Péter azon élcelődött, hogy a 70 év feletti országgyűlési képviselő (tudjuk, hogy a Tisza pártban nem kedvelik az időseket) nem olvas el olyan anyagokat, amiben „sok a betű, kevés a kép” (ennek ugyanannyi valóságalapja van, mint a többi tiszás hazugságnak).
Amellett, hogy a tiszás szélkakas-bonvivánnal szemben Földi László egész felnőtt életében felelős pozíciókat látott el (volt iskolaigazgató, önkormányzati képviselő, választókerületi elnök, polgármester és négyszeres országgyűlési képviselő is), Magyar Péter saját helyi jelöltje kiválóan demonstrálta a régi igazságot: a baloldal mindig azzal vádol másokat, amit ő maga követ el.
Muhari Gergely ugyanis – a mellette álló pártvezér szúrós tekintetétől kísérve – képtelen volt felolvasni a számára papírra vetett szöveget. Ezzel első kézből igazolta Magyar Péter korábbi kijelentéseit, miszerint a Tiszában – a külföldi ügynökök mellett – „agyhalottak” politizálnak, akik jobb, ha meg sem szólalnak nyilvánosan (szájzár).
A veterán kereszténydemokrata politikus egyébként minderre csak annyit mondott:
„Láttam ezt a videót, hogyha csak ennyire telik nekik, akkor Isten óvja Magyarországot ettől a bagázstól.”
