Váratlan vörös vendég tűnt fel a Stamford Bridge-en - Chelsea-Barcelona 3:0

Szerző: Gondola

2025. november 26. 08:34

A Chelsea–Barcelona meccs előtt róka bukkant fel a lelátón, majd a Chelsea 3-0-ra nyert. Összefoglaló a különös jelenetről és a magabiztos győzelemről.

Szerencsét hozott a Chelsea-nek a hívatlan vendég

Szokatlan jelenet borzolta a kedélyeket kedden este a Stamford Bridge stadionban, ahol a Chelsea–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt egy róka tűnt fel a lelátókon. A különös intrust az Amazon Prime Video Sport kamerái örökítették meg a stadion északi lelátójának második szintjén.

Anyone call for a fox in the box? 🦊📦



There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 😅 pic.twitter.com/PrXMBiRXcU — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2025

A felvételek szerint az állat egy pillanatra úgy tűnt, mintha le szeretne ereszkedni az alsó szektorba, végül azonban visszafordult arra, amerről érkezett, és nagy valószínűséggel rövidesen elhagyta a létesítményt.

A Chelsea szurkolói akár szerencsejelként is értelmezhetik a váratlan látogatót: a londoni együttes ugyanis magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a katalánok felett.

Az eset emlékeztetett egy néhány héttel ezelőtti különös jelenetre is, amikor Thibaut Courtois, a belga válogatott kapusa próbált meg elkapni egy patkányt a pályán egy világbajnoki selejtező mérkőzés közben.

Chelsea-Barcelona 3:0

A Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének 5. fordulójában a Chelsea három érvénytelenített gól ellenére is simán, 3-0-ra győzte le az első félidő végétől emberhátrányban futballozó Barcelonát.

A londoniak már az első félidőben fölényben játszottak, amelyet Koundé öngólja tett eredményessé. A szünet után sem változott a játék képe: előbb Estevao fantasztikus bombagóllal duplázta meg az előnyt, majd Delap találatát a VAR jóváhagyta, így beállítva a 3-0-s végeredményt. A „kékek” győzelmükkel az ötödik helyre kapaszkodtak fel a tabellán.