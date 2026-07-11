Elég volt a turáni átokból!

Szerző: Surján László/mkdsz.hu

2026. július 11. 18:36

Mindannyian ismerjük a "turáni átkot", de azt is, hogy ez csak egy legenda. Lépjünk végre tovább, lépjünk be együtt a 21. századba!

„ Turáni átok. Így szoktuk emlegetni a magyarok magyarok elleni acsarkodását” – írja Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke az MKDSZ.HU portálon megjelent cikkében.

A testvérháborúkat. Történelmünk során sok példa van erre. Említhetem főuraink mérhetetlen önzését a Mohács előtti önsorsrontó években. Idézhetem Tompa Mihályt: „Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk: / A kidült fában őrlő szú lakik… / A honfi honfira vádaskodik. / Testvért testvér, apát fiú elad…” (A gólyához). Vidámabb, mondhatni vicces változatot írt Arany János: „Így beszélt a magyar ember: / Ha per, úgymond, hadd legyen per!” (A fülemüle). Az a gondolat, hogy az önpusztító marakodás nem saját hibánk, hanem egy „átok” következménye, Vörösmarty Mihály fogalmazta meg Az átok című versében: „Ah de viszály maradott a népek lelkein: a föld / Boldoggá nem tud lenni ez átok alatt – sorolja a volt népjóléti miniszter.



„ Két problémát látok a turáni átokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy már a fogalom 19. századi születésekor sem hittek az emberek az átkok erejében, mégis egyfajta felmentést jelentett számukra. „Baj, hogy veszekedünk, de hát rajtunk van a turáni átok”. A másik veszély az, hogy a jelenséget, a nemzeti egység és összetartozás tudatának hiányát valamiféle belénk kódolt nemzeti hibának tulajdonítjuk ” – hangsúlyozza a kereszténydemokrata politikus.

„ Mindkét gondolatmenet oda torkollhat, hogy bár látjuk a hibát, nem teszünk ellene. Nem is tehetünk, – véljük – ilyenek vagyunk, nemzeti hibánk. Ez viszont nem igaz, sőt durva tévedés. Olvassuk el Izajás próféta könyve 3. fejezetének 5. versét: „Az egyik ember a másik ellen támad a népben, ki-ki az embertársa ellen. A gyermek az öreg ellen háborog, s az alacsony sorsú a magas állású ellen.” Az önmarcangolás nem kizárólag a magyar nemzet hibája. A „turáni” jelzőt nyugodtan elhagyhatjuk. Izajás jövendölése a nép Istentől való elfordulásának büntetését jelzi. Az Úristen nem bosszúálló. Amit büntetésnek vélünk, az voltaképp figyelmeztetés: rossz úton járunk, itt az ideje az újra tervezésnek ” – állapítja meg a szerző.