EU-csúcs - Miért "nem tekerték szőnyegbe" a magyar miniszterelnököt?

Szerző: MTI

2026. március 20. 11:44

Brüsszelben azt gondolják, hogy "ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják", abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz, és akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek - leplezte le a szélsőséget a magyar kormányfő.

Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának, de van egy második csata, ez április 12-én lesz - értékelte a miniszterelnök pénteken Brüsszelben az előző napi EU-csúcstalálkozón történteket.

Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország Házban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

"dögönyözések", "szurkálások" és "trancsírozási kísérletek" ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, "hogyha nincs olaj, nincs pénz",

azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről.

Úgy értékelt: azért nem "tekerték szőnyegbe" és szállítottak titkos helyre emiatt a döntés miatt, mert Brüsszelben azt gondolják, hogy "ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják", abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz, és akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek.

Főképen: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán