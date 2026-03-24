Fülöp Attila: Amikor kifordul a világ a sarkából, kulcskérdéssé válik a biztonság és a szakértelem

Szerző: Gondola

2026. március 24. 13:35

Fülöp Attila, a budapesti 4-es választókerület Fidesz-KDNP-s jelöltje interjút adott a Magyar Nemzetnek: szerinte amikor kifordul a világ a sarkából, különösen fontos, hogy a választók tisztában legyenek a külső kockázatokkal.

Fülöp Attila, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt, hogy az elmúlt 16 évben Magyarországon a stabilitás volt a meghatározó, ugyanakkor a jelenlegi nemzetközi folyamatok ezt veszélyeztethetik. Úgy fogalmazott: „amikor kifordul a világ a sarkából”, új szabályok lépnek életbe, ezért fontos, hogy a választók tisztában legyenek a külső kockázatokkal.

A budapesti 4-es választókerületről elmondta, hogy sajátos adottságokkal rendelkezik: magas a diplomások aránya, az átlagos jövedelem is kiemelkedő, így az itt élők különösen érzékenyen reagálnak a gazdasági és társadalmi változásokra. Szerinte ezért kiemelten fontos a folyamatos kapcsolattartás és az, hogy a politikusok közvetlenül ismerjék a helyi problémákat.

A kampány során indított „4V konzultációban” mintegy 1200 javaslat érkezett, amelyek közül a legtöbb a közlekedési nehézségekre vonatkozott, de gyakori témák voltak az egészségügy, a közbiztonság és egyes helyi fejlesztési ügyek is. Fülöp szerint ezek megoldásához az önkormányzatok és a főváros együttműködésére van szükség.

Politikai ellenfeleiről – köztük Tordai Bence és a Tisza Párt jelöltje – azt mondta, hogy szerinte ugyanahhoz a politikai irányhoz tartoznak, és kritikusan beszélt a Tisza Párt szerepéről, amelyet megosztónak és veszélyesnek tart.

Az interjúban hangsúlyozta: célja a biztonság és stabilitás megőrzése, valamint a helyi ügyek képviselete a parlamentben. Emellett kitért arra is, hogy egyetemi címzetes docensi kinevezései révén az oktatásban is szerepet vállal, különösen a gondoskodáspolitika területén, amely iránt – mint mondta – növekvő érdeklődés mutatkozik.