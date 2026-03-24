Itt az újabb botrány: a Tisza Párt informatikusai az ukránoknak is dolgoztak

Szerző: Gondola

2026. március 24. 19:34

A nemzetbiztonsági jelentés szerint a Tisza Párthoz köthető informatikusok ukrán kapcsolatokkal bírtak. Az ügyben haditechnikai eszközök miatt is nyomozás folyik.

Nemzetbiztonsági Bizottság friss jelentése szerint két, korábban a Tisza Pártnak dolgozó informatikus nemcsak hazai megbízásokat teljesített, hanem ukrán kapcsolatokkal is rendelkezett, és többször megfordult a budapesti ukrán nagykövetségen.

A hatóságok vizsgálata során házkutatást tartottak náluk, amelynek során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le; az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik.

A jelentés szerint az egyik érintett külföldi – részben hamisnak bizonyult – képzési lehetőségek révén került kapcsolatba nemzetközi szereplőkkel, majd Ukrajnában is járt, ahol az úgynevezett „IT Army of Ukraine” képviselőivel találkozott, és később titkosított csatornákon tartotta velük a kapcsolatot. A másik informatikus ellen korábban is indult eljárás informatikai bűncselekmények, például csalás és zsarolás miatt.

A nyomozás azt is feltárta, hogy a két férfi kémszoftverek beszerzésével próbálkozott, illetve titkosszolgálati vagy kettős felhasználású technológiák iránt érdeklődött. A jelentés nyilvánosságra kerülése után politikai reakciók is érkeztek: a miniszterelnök szerint az ügy nemzetbiztonsági kockázatot jelez, és külföldi befolyásolási kísérletekre utal.