Cser-Palkovics András lett a Megyei Jogú Városok Szövetségének új elnöke

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 3. 15:35

Új vezetőt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége: a szervezet élére Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere került.

Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) szerdai közgyűlésén. A szervezetet a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel.

A közlemény szerint az MJVSZ Magyarország egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezete, amely huszonöt nagyvárost és mintegy kétmillió embert képvisel. Az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre.

Cser-Palkovics András közösségi oldalán megköszönte kollégái bizalmát. Bejegyzésében azt írta, hogy az új megbízatás számára „óriási megtiszteltetés” és egyben „még nagyobb felelősség”, amelyet lelkiismeretesen kíván ellátni, támaszkodva polgármester kollégái tudására.

Az új elnök közölte, hogy fő célja az önkormányzati szakpolitika közös nevezőinek, valamint a városok érdekeinek és szempontjainak képviselete. Hangsúlyozta, hogy a testület konstruktív módon, partnerként kíván együttműködni a kormánnyal és más szervezetekkel.

Vállalásai között említette, hogy világnézeti és pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármesterekkel közösen kialakított szakmai álláspontokat a városokban élők érdekében. Hozzátette, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal minden témában nyitott lesz az egyeztetésre és a közös munkára.

Cser-Palkovics András szerint jelentős feladatok állnak a szövetség előtt, mert az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere reformra szorul. Kiemelte, hogy erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül.

A közgyűlés új vezetőséget is választott. Társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja munkáját. Az elnökség tagja lett Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere, Papp László, Debrecen polgármestere, Csőzik László, Érd polgármestere, valamint Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét Szarvas Péter tölti be.

A leköszönő elnök, Szita Károly közösségi oldalán arról írt, hogy maga javasolta az új szervezeti struktúrát. Ennek értelmében az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviseli a szövetséget a kormánnyal folytatott tárgyalásokon annak érdekében, hogy a városok és az ott élő polgárok érdekeit a lehető leghatékonyabban tudják képviselni.

Szita Károly kiemelte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében. Büszkeségnek nevezte, hogy az elmúlt években polgármester kollégáival pártpolitikai különbségeken felülemelkedve olyan döntéseket tudtak hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1990 decemberében alakult meg tizenhat alapító taggal. A szervezet mára huszonöt nagyvárost tömörít, és mintegy kétmillió ember képviseletét látja el Magyarország egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti és szakmai egyeztető testületeként.