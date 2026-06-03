Tiszás képviselő benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 3. 10:09

Az Országgyűlés elé került a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. Az előterjesztést Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese nyújtotta be kedden késő este.

A törvényalkotási bizottság tiszás alelnöke által jegyzett javaslat szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el”, létrehozása pedig kizárólag politikai szándékokat és érdekeket szolgált. Az indoklás szerint a szervezet valódi célja az volt, hogy politikai nyomást gyakoroljon állampolgárokra, civil szervezetekre és sajtótermékekre.

A jogállam helyreállítására hivatkoznak

Az előterjesztés indoklása hangsúlyozza, hogy a jogállam helyreállításának érdekében meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyek szerintük nem töltenek be valós közjogi funkciót, ugyanakkor jelentős közpénzeket emésztenek fel.

A dokumentum szerint az alkotmányos rendszerben nincs helye olyan szervezeteknek, amelyek „a polgárok zaklatását, jogaik csorbítását szolgálják”, miközben nem végeznek érdemi közfeladatot.

Kritikus megállapítások a hivatal működéséről

A javaslatban az is szerepel, hogy veszélyezteti a jogállamot és visszaveti a polgárok közéleti részvételét az olyan állami szervek működése, amelyek „koholt összeesküvéselméleteket alátámasztó áltudományos tevékenységet” folytatnak.

Az indoklás szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal fennállása alatt nem végzett olyan tevékenységet, amely érdemben hozzájárult volna Magyarország szuverenitásának védelméhez. A dokumentum ezzel szemben azt állítja, hogy a szervezet elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában.

Gyorsan hatályba léphet a megszüntetés

A benyújtott törvényjavaslat értelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabály a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024. február 1-jén kezdte meg működését Magyarországon. A szervezet létrehozását az Alaptörvény 2023. december 12-én elfogadott módosítása tette lehetővé. A hivatal vezetője jelenleg Lánczi Tamás.