Kettős ünnepet tart a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor

Szerző: Gondola

2026. július 11. 06:34

A csaknem ezeréves bakonybéli bencés monostor a közösség önállóságát és történelmi emlékhelyi rangját is megünnepli Szent Benedek ünnepén.

Jelentős eseménynek ad otthont július 11-én a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, ahol Szent Benedek ünnepéhez kapcsolódva két fontos mérföldkövet is megünnepel a bencés közösség.

Az intézmény nemrég konventuális perjelséggé vált, emellett történelmi emlékhelyi elismerést is kapott.

Az ünnepség szombaton 10.30 órakor kezdődik a templom előtti téren, ahol felavatják a történelmi emlékhelyet jelölő sztélét. Ezt követően 11 órától ünnepi szentmisét mutatnak be a monostor templomában. A szertartás során Hortobágyi Cirill prézes apát hivatalosan is kihirdeti a monostor új egyházjogi státuszát.

Az önálló perjelséggé válás új lehetőségeket nyit a bakonybéli szerzetesközösség előtt. A közösség ezentúl saját hatáskörben hozhat döntéseket a működését érintő személyi és gazdasági ügyekben, valamint önállóan képviselheti magát az egyházi és világi fórumokon. Az új vezető, Baán Izsák perjel megválasztásáról már a helyi szerzetesközösség döntött.

A bakonybéli monostor története egészen 1018-ig nyúlik vissza, amikor Szent István király Szent Günter kérésére megalapította az apátságot. Az évszázadok során a kolostor többször is elnéptelenedett, a bencés szerzetesek pedig 1998-ban tértek vissza.

Napjainkban a monostor nemcsak fontos lelki központ és zarándokhely, hanem a Bakony egyik meghatározó turisztikai célpontja is, amely a gyalogos és kerékpáros kirándulók körében is népszerű.

Egy biztos: ma, Szent Benedek ünnepén egy új fejezet kezdődik a csaknem ezeréves monostor történetében.