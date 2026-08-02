A KDNP részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által összehívott egyeztetésen

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 14:04

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ott lesz az ideiglenes köztársasági elnök által kezdeményezett, a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről szóló hétfői egyeztetésen.

A KDNP Facebook-oldalán vasárnap közzétett bejegyzésben kiemelték:

minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében.



Az ellenzéki párt egyúttal köszönetét fejezte ki a védekezésben közreműködőknek és megköszönték a magyar emberek kitartását.

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről és

egyeztetésre hívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit.

Mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülés nem lesz az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy

a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz,

ezért őket is meghívta a hétfőre tervezett tájékoztatóra.