Kardiológiai labort adott át Latorcai Csaba a salgótarjáni vármegyei kórházban

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 2. 19:35

Új invazív kardiológiai labort adott át Latorcai Csaba Salgótarjánban, amely gyorsabb ellátást biztosít a szívbetegeknek és csökkenti a budapesti utazások szükségességét.

Invazív kardiológiai labort adott át Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára csütörtökön Salgótarjánban a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban, az új labor az onkológiai tömb része lesz.

Latorcai Csaba az ünnepségen úgy fogalmazott, az új labor nem csupán egy kórházi részleg, hanem "világos bizonyíték arra, hogy Magyarország képes fejlődni, képes erősödni, és képes megvédeni azt, ami a legfontosabb: az emberi életet".

A kardiológiai labor a kórház komplex fejlesztési projektében készült el, azt pedig a Modern Városok Programja tette lehetővé, amiről az államtitkár azt mondta, érdemes volt elindítani. Azt hangoztatta: a magyar vidék felemelkedése nélkül nincs erős Magyarország.

Kiemelte,

a nógrádiak megkapták a lehetőséget, hogy időben komplex egészségügyi ellátáshoz jussanak, és ne kelljen ezért Budapestre menniük.

Külön köszönetet mondott a kórházért végzett munkájáért Becsó Zsolt fideszes térségi országgyűlési képviselőnek.

Latorcai Csaba közölte: a kórházban az elmúlt 16 évben több mint 40 eszközbeszerzési és infrastrukturális fejlesztési projekt valósult meg, a támogatások összege meghaladja a 23,6 milliárd forintot, a pályázatok legnagyobb része 100 százalékos támogatást kapott.

Ismertette, a legnagyobb projekt a 17,5 milliárd forintos onkológiai beruházás volt - ehhez kapcsolódva építették ki a kardiovaszkuláris labort - , itt 7,5 milliárd forint jutott eszközbeszerzésre.

Az államtitkár a rendezvényen úgy fogalmazott: "vagyunk mi, akik hiszünk a béke, a szeretet, az összefogás erejében, fejlesztünk, építünk, kórházakat korszerűsítünk, munkahelyeket teremtünk, új utakkal kötjük össze a településeket, békés, kiszámítható jövőt kínálunk mindenki számára (…), ezzel szemben pedig vannak azok, akik a béke helyett a fegyverek erejében, a háborúban látják a jövőt, akik számára az erő az eladott fegyverek számában van (…), akik mások halálán nyerészkednek".

Mint mondta, néhány nap múlva arról döntünk, megmarad-e szuverenitásunk, vagy idegen hatalmak és azok hazai kiszolgálói idegen érdekekért háborúba kényszerítenek bennünket.

Laczkó Tamás, a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy Nógrád az egyik fehér folt volt a szívkatéteres ellátás magyarországi térképén.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese azt mondta: Magyarországon a kardiovaszkuláris megbetegedések felelősek a halálesetek közel 50 százalékáért, ez az uniós országokban 37 százalék.

Kiemelte, nem csak a terápiás ellátás fontos, a prevencióval, az egészségtudatossággal, az egészségfejlesztéssel is foglalkozni kell. A salgótarjáni szívkatéteres labor az ott dolgozó szakemberek révén hozzá fog járulni, hogy jelentősen javuljanak a gyógyulási esélyek - mondta.

Becsó Zsolt képviselő azt mondta, az egészség nélkül a legnagyobb jólét sem jelent igazi örömöt. Szólt arról is, 30 éve van a politikai életben, 16 éve kormánypárti képviselő, és büszke azokra az eredményekre, amelyeket közösen el tudtak érni az elmúlt 16 évben.