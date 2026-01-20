Magyar Nemzeti Médiaszövetség: El a kezekkel a sajtótól! Tiltakozzunk a sajtószabadság sárba tiprása ellen és álljunk ki a megtámadott váci kollégák mellett!

Szerző: Gondola

2026. január 20. 08:19

Rátámadtak a sajtóra Vácon: a Tisza párt jelöltje a kamerát rántotta el, aktivistái lökdösődtek, rendőri intézkedésre volt szükség

Ahogy korábban beszámoltunk róla, január 10-én Vácon a sajtó képviselőit érte támadás egy politikai eseményen. A Vác Online főszerkesztője azt szerette volna megtudni, hogy Szimon Renáta – a váci lakásügyi bizottság tagjaként – miért kívánta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését, különös tekintettel arra, hogy egy korábbi lakbéremelés már érzékenyen érintette a szociálisan nehéz helyzetben élő váciakat.

A videón jól látszik, ahogy a Tisza Párt váci jelöltje a kérdésfeltevés közben eltakarta a kamera objektívét, azt megfogva, rángatva, miközben az őt kísérő aktivisták a médium munkatársaival szemben fenyegető, megfélemlítő magatartást tanúsítottak, tolták és lökdösték a 60 éves operatőrt. A szóváltás és a fizikai kontaktus miatt a stáb rendőri segítséget kért.

Később a rendőrség válasza alátámasztotta: a váci tiszás jelölt volt az agresszor, az operatőr csak védekezett, de az eseményekről készült felvételek utóélete az önkormányzati televízió híradásában újabb botrányt kavart, mivel manipulálták azokat. Így az ügy nem csupán egy politikai jelölt és aktivistái általi megfélemlítésről, agresszióról, egy újságíró, egy operatőr és a sajtószabadság elleni támadásról szól, hanem arról is, hogyan torzulhat a valóság egy médium szerkesztői döntései nyomán.

Magyar Nemzeti Médiaszövetség: a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat

A Tisza Párt jelöltje és aktivistái által, az újságírókat és a sajtószabadságot ért váci támadásra reagálva közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, amelyben határozottan elítélte a történteket, és felhívták valamennyi jóérzésű kollégájuk és a MÚOSZ figyelmét is az ügyre, azzal, hogy tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett. A szervezet felhívását az alábbiakban módosítás nélkül, teljes egészében közöljük:

Mondjuk, amíg meg nem értik: el a kezekkel a sajtótól!

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség növekvő aggodalommal figyeli, ahogyan a hatalomra éhes baloldali politikusok újra és újra erőszakhoz folyamodnak, hogy elhallgattassák a nekik nem tetsző véleményeket. Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a munkájukat végző kollégákat ért atrocitások.

Mint ismert, ezúttal a Tisza Párt váci képviselőjelöltje és stábja támadt rá a Vác Online újságírójára, amikor kérdéseket próbált feltenni neki. A politikus a beszámolók szerint eltakarta a kamera objektívjét, megfogta és rángatta a felvevőt, miközben az őt kísérő aktivisták fenyegető, megfélemlítő magatartást tanúsítottak, tolták és lökdösték a 60 éves operatőrt.

Szövetségünk mindig is kiállt a sajtó, a kérdezés és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Támogatásunkról biztosítottunk minden, a hivatása gyakorlása miatt megtámadott kollégát. Felemeltük a szavunkat, amikor baloldali politikusok és híveik személyiségi jogukat megsértve listázták, munkájuk elvesztésével fenyegették, lökdösték, rugdosták munkájukat végző kollégáinkat. Nem fogunk hallgatni most sem.

Addig mondjuk, amíg meg nem értik: a kérdésekre válaszolni kell, nem pedig erőszakkal elhallgattatni az újságírókat. Felhívjuk valamennyi jóérzésű kollégánk és a MÚOSZ figyelmét is az ügyre, azzal, hogy tiltakozzanak a sajtószabadságot sárba tipró megnyilvánulások ellen és álljanak ki a megtámadott kollégák mellett.”

Az incidenssel kapcsolatban a cikkünk megjelenéséig sem Szimon Renáta, sem Magyar Péter és a Tisza Párt nem kért bocsánatot a megtámadott újságíróktól.

A Gondola szerkesztősége kiállásáról biztosítja a Vácon megtámadott újságírókat

A Gondola szerkesztősége kiállásáról biztosítja a Vácon megtámadott újságírókat, és határozottan elítéli a sajtó munkatársait érő mindenfajta megfélemlítést és erőszakot. Meggyőződésünk, hogy a sajtószabadság alapérték, amelyet politikai oldaltól függetlenül kötelesség megvédeni, és amelynek megsértése az egész közéletet rombolja. Az agresszió pedig semmilyen körülmények között nem elfogadható, különösen nem azokkal szemben, akik a munkájukat végzik.