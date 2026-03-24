MKDSZ: egy keresztény töprengései választások előtt

Szerző: Gondola

2026. március 24. 09:38

Mi alapján hozhat döntést egy keresztény hívő az országgyűlési választáson, és milyen a választék? Ezen töprengenek az MKDSZ szerkesztői.

Az MKDSZ szerkesztőségi cikkében tárgyalja azokat a szempontokat, amelyeket egy keresztény hívőnek figyelembe kell venni a szavazásnál.

„ Tisztelem minden ember szabad és tudatos döntését. Elfogadom, hogy vannak saját szempontjai, akkor is, ha nem értem azokat. Egy hívő ember számára a helyzet egyszerű. Keresztény értékrendjét kell összevetnie a választékkal. Ez számára a legfontosabb, ha nem az egyetlen szempont, aminek persze sok leágazása van. ” – írják. Részletezve:

Család és házasság: az egyik oldal kimondja az Alaptörvényben:

„Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi, vagy nő. Az anya nő, az apa férfi.”

Ennek megfelelően erőteljesen támogatja a családot és az otthonteremtést. A másik oldal kultuszt csinál az egyneműek kapcsolatából. A családtámogatást leépíti. (L. Bokros csomag)

Egyházak: az egyik oldal támogatja az egyházak társadalmi szerepvállalását (pl. iskolák) és biztosítja működésük anyagi feltételeit.

A másik oldal ezt nem vállalja, sőt egyházellenes ideológiát vall. (Ne felejtsük, csak két politikai oldal van, és mindegyiknek saját eszmei alapja, a kettő átjárhatatlan.)

Nemzeti szuverenitás: az egyik oldal védi a maradék függetlenségünket, a másik hajlamos azt feláldozni az Európai Egyesültállamok oltárán. (Ide kívánkozik egy intézkedés, a nemzeti vagyon visszaszerzése és egy bizonyított képesség, a válságkezelés területén.)

Béke: az egyik oldalon van szándék és képesség a háborúba sodródás elkerülésére. A másik oldal kapcsolati rendszere ezt nem teszi lehetővé.

Bevándorlás és biztonság: az egyik oldal sikeresen védekezik az illegális bevándorlás ellen, a másiknak nincs ereje a migráns kvóta visszautasítására.

Karizmatikus vezető: az egyik oldalon van, kipróbált csapattal. A másik oldalon egy problémás személyiséget látunk, zsoldosokkal.

„ A konkrétumokon túl van egy általános szempont, ami egész kultúránkat és közösségeinket érinti” – teszik hozzá. Hozzáteszik:

„ A keresztényellenesség különböző gúnyákban már a jakubinus kegyetlenkedések idejétől jelen van Európában, a marxista-leninista diktatúrákban felerősödött, ma a nyílt társadalom ideológiája idején megfogalmazott célnak tekintik a nyugati kultúra keresztény gyökereinek elvágását, a családi, egyházi és nemzeti közösségeink gyengítését, és egy kevert társadalom kialakítását. ”