A modern kor legnagyobb energiaválsága jöhet, az országok ölre mennek minden csepp olajért

Szerző: Gondola

2026. március 31. 09:35

Dr. Tóth Máté, a népszerű energiajogász-közgazdász szerint példátlanul súlyos olaj-, gáz- és áramválság fenyeget. A Tisza Párt kiszivárgott "energiaátállási terve" sok magyar családot a csőd szélére sodorna.

Dr. Tóth Máté, a népszerű energiajogász-közgazdász szerint az orosz-ukrán, illetve az iráni háború miatt egy minden korábbinál súlyosabb globális szénhidrogén-válság körvonalazódik, amely már most meghaladja a hetvenes évek olajválságainak hatását.

Kiemeli, hogy jelenleg napi mintegy 11 millió hordó olaj esett ki a piacról, ami nagyobb kiesés, mint a korábbi nagy olajsokkok együttvéve.

A probléma nem csupán a szállítási útvonalak zavara, hanem az is, hogy termelő- és finomítókapacitások pusztulnak, így nemcsak az a kérdés, honnan érkezik az energia, hanem az is, hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e.

Súlyos figyelmeztető jelként említi, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű stratégiai készletet szabadított fel, miközben a Goldman Sachs elemzői is emelték az olajár-előrejelzéseiket a csökkenő kínálat miatt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a földgázpiac még sérülékenyebb: nehezebb az ellátást átcsoportosítani, kisebbek a tárolási lehetőségek, és az infrastruktúra is költségesebb és lassabban helyreállítható.

A gáz iránti kereslet ráadásul az elmúlt években gyorsabban nőtt, mint az olajé, ami már most jelentős áremelkedéshez vezetett, különösen Európában.

Mivel az európai villamosenergia-árakat nagyrészt a gáz ára határozza meg, a drágulás gyorsan átterjed az áramra is. A helyzet súlyosságát Fatih Birol, a NEÜ ügyvezető igazgatója is hangsúlyozta, aki az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett, kiemelve, hogy annak hatásai alól egyetlen ország sem vonhatja ki magát.

Egyre élesebb nemzetközi verseny alakul ki az energiahordozókért, ahol az országok egymással versengenek az elérhető olaj- és gázkészletekért.