A modern kor legnagyobb energiaválsága jöhet, az országok ölre mennek minden csepp olajért
Szerző: Gondola
2026. március 31. 09:35
Dr. Tóth Máté, a népszerű energiajogász-közgazdász szerint példátlanul súlyos olaj-, gáz- és áramválság fenyeget. A Tisza Párt kiszivárgott "energiaátállási terve" sok magyar családot a csőd szélére sodorna.
Dr. Tóth Máté, a népszerű energiajogász-közgazdász szerint az orosz-ukrán, illetve az iráni háború miatt egy minden korábbinál súlyosabb globális szénhidrogén-válság körvonalazódik, amely már most meghaladja a hetvenes évek olajválságainak hatását.
Kiemeli, hogy jelenleg napi mintegy 11 millió hordó olaj esett ki a piacról, ami nagyobb kiesés, mint a korábbi nagy olajsokkok együttvéve.
A probléma nem csupán a szállítási útvonalak zavara, hanem az is, hogy termelő- és finomítókapacitások pusztulnak, így nemcsak az a kérdés, honnan érkezik az energia, hanem az is, hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e.
Súlyos figyelmeztető jelként említi, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű stratégiai készletet szabadított fel, miközben a Goldman Sachs elemzői is emelték az olajár-előrejelzéseiket a csökkenő kínálat miatt.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a földgázpiac még sérülékenyebb: nehezebb az ellátást átcsoportosítani, kisebbek a tárolási lehetőségek, és az infrastruktúra is költségesebb és lassabban helyreállítható.
A gáz iránti kereslet ráadásul az elmúlt években gyorsabban nőtt, mint az olajé, ami már most jelentős áremelkedéshez vezetett, különösen Európában.
Mivel az európai villamosenergia-árakat nagyrészt a gáz ára határozza meg, a drágulás gyorsan átterjed az áramra is. A helyzet súlyosságát Fatih Birol, a NEÜ ügyvezető igazgatója is hangsúlyozta, aki az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett, kiemelve, hogy annak hatásai alól egyetlen ország sem vonhatja ki magát.
Egyre élesebb nemzetközi verseny alakul ki az energiahordozókért, ahol az országok egymással versengenek az elérhető olaj- és gázkészletekért.
Közelebbről megvizsgálva a Tisza párt energetikai elképzeléseit, Dr. Tóth Máté azt állítja, hogy azok súlyos gazdasági és politikai következményekkel járnának Magyarország számára.
Az energiajogász szerint az orosz energiaforrásokról való leválás és a rezsicsökkentés piacosítása elkerülhetetlenül drasztikus áremelkedéshez vezetne, mivel nem áll rendelkezésre olcsóbb, szárazföldi alternatíva, csak drágább, tengeri import. Emiatt jelentős – akár többszörös – gáz-, villany- és üzemanyagár-emelkedést prognosztizál.
A másik fő állítás, hogy az olcsó orosz olaj és gáz nélkül Magyarország elveszítené regionális energiaelosztó szerepét, ami növelné az ország kiszolgáltatottságát külföldi szereplőknek, és gyengítené gazdasági pozícióját a térségben.
Harmadik pontként azt hangsúlyozza, hogy az energetikai önrendelkezés elvesztése a politikai szuverenitást is aláásná: a döntések ismét nagy nemzetközi energiacégek vagy uniós mechanizmusok kezébe kerülnének. A szerző szerint ez visszavezetne a 2010 előtti időszakhoz, amikor külső szereplők jelentős befolyással bírtak a magyar energiapolitikára.
Ezek alapján egy április 12-i rossz döntés minden magyar család számára közel 2 millió forintos plusz kiadást jelentene, az ország gazdasága megroppanna. A választás kimenetele innentől kezdve nem ízlés vagy vélemény dolga, hanem kőkemény egzisztenciális kérdés a legtöbb magyar család számára. Ezt mérlegelve hozzuk meg a helyes döntést.