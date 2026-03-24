Nacsa Lőrinc Pancsován: a jövő építésének feltétele a magyarság megőrzése, ami közös felelősség határon innen és túl

Szerző: Gondola

2026. március 24. 08:35

Nacsa Lőrinc Pancsován: a nemzet egységének megőrzése közös felelősség, amelyhez elengedhetetlen a nemzetpolitikát támogató kormányzati munka folytatása.

Ünnepélyes keretek között adták át a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított épületét, ahol Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja szerint nincs különbség magyar és magyar között, és a nemzet jövőjét közösen kell építeni, határon innen és túl. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei a Kárpát-medencében – így a Vajdaságban is – a nemzet egységére épülő politikának köszönhetők, és ezt a munkát a jövőben is folytatni kívánják.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a külhoni magyar közösségek támogatása továbbra is kiemelt cél, különösen olyan térségekben, ahol a magyarság szórványban él. Hangsúlyozta: a közösségi intézmények valódi értékét nem az épületek adják, hanem az ott működő közösségek, ezért különösen fontos a fiatal generáció bevonása, hiszen „ahol nincs magyar gyermek, ott nincs magyar jövő sem”.

A rendezvényen felszólalt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is, aki a beruházást a magyar nemzetpolitika kézzelfogható eredményének nevezte. Elmondta: a mintegy 288 ezer euróból megvalósult fejlesztés célja, hogy korszerű közösségi teret biztosítson a dél-bánáti szórványmagyarság számára, erősítve ezzel a helyi közösség megmaradását.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a szórványban élő magyaroknak különösen nagy erőfeszítéseket kell tenniük identitásuk megőrzéséért, ugyanakkor a pancsovai közösség példája azt mutatja, hogy kitartással és összefogással biztosítható a jövő. Hozzátette: a nemzet egységének megőrzése közös felelősség, amelyhez elengedhetetlen a nemzetpolitikát támogató kormányzati munka folytatása.

Az esemény egyben a vajdasági magyar közösségek megerősítésének szimbóluma is volt, és rámutatott arra, hogy a kulturális és közösségi fejlesztések kulcsszerepet játszanak a külhoni magyarság identitásának megőrzésében. Az államtitkár vajdasági látogatása a nap folyamán további helyszíneken folytatódott.