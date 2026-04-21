Nyílt beismerés: Brüsszel tudatosan avatkozott be a magyar választásokba
Szerző: Gondola
2026. április 21. 15:35
Nyílt beismerés: Ursula von der Leyen szerint az EU-s források befagyasztása rontotta Magyarország gazdasági helyzetét, ami a választói döntésekre is hatással lehetett.
"Hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben" - nyilatkozta Ursula von der Leyen a Süddeutwche Zeitungnak, implicite elismerve a brüsszeli beavatkozást a magyar választásokba. Ezzel arra utalt, hogy 17 milliárd eurót fagyasztottak be a hazánknak járó uniós forrásokból politikai okokból, ami így hiányzott a magyar gazdaságból. Különösen azokról a területekről, amelyekre a Tisza Párt a kampányát építette, aligha függetlenül Brüsszeltől.
„Ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg, és nagyon hiányzott” – fogalmazott a Bizottság elnökasszonya, hozzátéve: ez „megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.