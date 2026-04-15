Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal is egyeztetett a köztársasági elnök
Szerző: Gondola
2026. április 15. 12:38
„A parlamentbe jutó pártok vezetőivel folytatott egyeztetések sorában a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az Országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltünk” – jelentette be Facebook-oldalán Sulyok László köztársasági elnök.