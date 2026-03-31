Oroszország kizárhatja az ársapkát támogatókat az olajexportból - a kapcsolatok döntik el, ki kap olajat

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 31. 08:05

Oroszország nem fog olajat exportálni azokba az országokba, amelyek támogatják az orosz kőolajra vonatkozó ársapkát - jelentette ki Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes az Izvesztyija című lapnak adott interjújában, amelyről a TASZSZ orosz hírügynökség számolt be.

Rudenko hangsúlyozta: a jelenlegi energiapiac rendkívül ingadozó, miközben hiány és áremelkedés tapasztalható. Véleménye szerint az olyan intézkedések, mint az orosz kőolaj árának mesterséges felső korlátozása – amelyhez például Japán is csatlakozott –, „piacellenes lépések”, amelyek felborítják a globális ellátási láncokat.

Az ár felső korlátozása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a japán szereplők – például kereskedők és biztosítók – csak akkor vehetnek részt orosz olaj szállításában és finanszírozásában, ha az ár nem halad meg egy előre meghatározott felső határt. Az intézkedés célja az orosz olajbevételek korlátozása.

„Ahogyan azt már többször kijelentettük, Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják ezt a provokatív kezdeményezést”

– fogalmazott a külügyminiszter-helyettes.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az egyes országok hivatalos megkereséseit Moszkva minden esetben alaposan mérlegeli.

A döntések során elsődleges szempont lesz a kétoldalú kapcsolatok állapota, valamint Oroszország nemzetgazdasági érdekeinek védelme.