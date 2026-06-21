Rétvári Bence: a kamatstop kivezetésével megint csak a bankok járnak jól

Szerző: MTI

2026. június 21. 18:04

A Tisza-kormány engedelmeskedik Brüsszelnek: a külföldi tulajdonú bankoknak kedvez, miközben a magyar családoknak árt.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője szerint a kamatstop kivezetésénél a Tisza-kormány azt a hibás logikát követi, hogy a bankoknak mindenképpen jól kell járniuk.

Rétvári Bence vasárnap a Facebook-oldalán rámutatott:

a kamatstop kivezetése 216 ezer családot hoz nehezebb helyzetbe.

A KDNP frakcióvezetője ezzel összefüggésben a 2010 előtti balliberális logikához hasonlította a Tisza-kormány ígéretét, miszerint a kamatstop őszi kivezetésekor a rászorulók számára segítséget nyújtanak a törlesztőrészletek kifizetéséhez és egy igazságosabb rendszert alakítanak ki.

Rétvári Bence azért tartotta ezt rossz megközelítésnek, mert szerinte nem azt kell nézni, hogy kinek könnyebb vagy nehezebb kifizetnie a törlesztőrészleteket, hanem azt, hogy ennek a pénznek hol van jobb helye, a bankoknál vagy az embereknél. A Fidesz-KDNP kormány azt mondta,

ne a bankok szedjenek be extra kamatot, hanem legyen kamatstop, és az embereknél maradjon ez a pénz

- idézte fel.

Ezt a logikát rúgja fel a Tisza Párt, mert ők azt mondják, legyen a pénz a bankoknál, és annak egy kis részét majd az állam szociális támogatásként odaadja egy kisebb csoportnak, 10-20 ezer embernek - mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Értékelése szerint ez hibás logika, amelyik abból indul ki, hogy a bankoknak mindenképpen jól kell járniuk. Ezért ez egy olyan intézkedés, ami a multiknak, a bankoknak kedvez,

a brüsszeli elvárásokat teljesíti, hiszen az Európai Bizottság kérte a kamatstopoknak a kivezetését,

azaz a bankok megint jól, az emberek megint rosszul járnak - összegzett.

Címkép: facebook