Soltész Miklós a templomok felgyújtására buzdításról: a legsötétebb korszakokat idézi

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 24. 14:17

A Millenárison megrendezett első Patrióta Nagygyűlésen készítettünk interjút Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárral. A beszélgetés apropóját egy sokakat megrázó jelenség is adta: a Tisza párt március 15-i rendezvényén több résztvevő „Gyújtsd fel a helyi templomot” feliratú pólóban jelent meg. Erről is kérdeztük a kereszténydemokrata politikust, a rendezvény jelentősége és Európa jövője mellett.

A beszélgetés elején Soltész Miklós világosan fogalmazott: a találkozó legfontosabb üzenete a béke. A patrióta erők célja, hogy Európa jövőjét a nemzetek együttműködésére, stabilitásra és az emberek szolgálatára építsék, szemben azokkal a folyamatokkal, amelyeket „tarthatatlannak” nevezett.

A migráció és az európai politika kapcsán Soltész Miklós éles kritikát fogalmazott meg:

Brüsszel és több nyugat-európai vezető felelőtlen döntései nemcsak saját nemzeteiket, hanem az egész kontinenst veszélyeztetik. Külön kitért az Európai Néppárt-ra is, amely – megfogalmazása szerint – eltávolodott a kereszténydemokrata gyökerektől, és ma már egy szűk gazdasági lobbi befolyása alatt áll.

A Tisza párt rendezvényén látott pólók kapcsán Soltész Miklós azt mondta: „egyszerűen elképesztő”, és történelmi párhuzamokat vont a 20. század legsötétebb időszakaival.

Úgy fogalmazott:

az ilyen jelenségek nem pusztán politikai véleménykülönbséget tükröznek, hanem az egyházak és a hívő közösségek elleni nyílt támadásként értelmezhetők.

A KDNP politikusa szerint különösen aggasztó, hogy ezekkel a megnyilvánulásokkal szemben nem tapasztalható egyértelmű elhatárolódás. Úgy véli, ez egy olyan folyamat része lehet, amelyben a közéleti erőszak és a keresztény közösségek elleni hangulatkeltés fokozatosan erősödik.

„Ébresztő” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a társadalomnak időben kell felismernie az ilyen jelenségek súlyát.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea