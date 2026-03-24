Soltész Miklós a templomok felgyújtására buzdításról: a legsötétebb korszakokat idézi
A beszélgetés elején Soltész Miklós világosan fogalmazott: a találkozó legfontosabb üzenete a béke. A patrióta erők célja, hogy Európa jövőjét a nemzetek együttműködésére, stabilitásra és az emberek szolgálatára építsék, szemben azokkal a folyamatokkal, amelyeket „tarthatatlannak” nevezett.
A migráció és az európai politika kapcsán Soltész Miklós éles kritikát fogalmazott meg:
Brüsszel és több nyugat-európai vezető felelőtlen döntései nemcsak saját nemzeteiket, hanem az egész kontinenst veszélyeztetik. Külön kitért az Európai Néppárt-ra is, amely – megfogalmazása szerint – eltávolodott a kereszténydemokrata gyökerektől, és ma már egy szűk gazdasági lobbi befolyása alatt áll.
A Tisza párt rendezvényén látott pólók kapcsán Soltész Miklós azt mondta: „egyszerűen elképesztő”, és történelmi párhuzamokat vont a 20. század legsötétebb időszakaival.
Úgy fogalmazott:
az ilyen jelenségek nem pusztán politikai véleménykülönbséget tükröznek, hanem az egyházak és a hívő közösségek elleni nyílt támadásként értelmezhetők.
A KDNP politikusa szerint különösen aggasztó, hogy ezekkel a megnyilvánulásokkal szemben nem tapasztalható egyértelmű elhatárolódás. Úgy véli, ez egy olyan folyamat része lehet, amelyben a közéleti erőszak és a keresztény közösségek elleni hangulatkeltés fokozatosan erősödik.
„Ébresztő” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a társadalomnak időben kell felismernie az ilyen jelenségek súlyát.
Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea