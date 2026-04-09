Ketten beszélnek – a véghajrá (Surján László cikksorozata)

Szerző: Surján László

2026. április 9. 10:54

Surján László választási cikksorozata – a kampánnyal együtt – a végéhez közeledik. Már hősei, a fiktív kormánypárti és ellenzéki szavazó is a voksolás várható kimeneteléről, a lényegi, döntő tényezőről beszélgetnek.

Fiktív párbeszéd egy kormánypárti és egy ellenzéki szavaz között. Surján László választási cikksorozata – a kampánnyal együtt – a végéhez közeledik. Már ők is a voksolás várható kimeneteléről és a lényegi, döntő tényezőkről beszélgetnek. Az emberek közérzete fontosabb, mint a politikusok üvöltözése (ez nálunk inkább a tiszásokra jellemző) és a pártos közvélemény-kutatások. Innentől adjuk át magunkat az irodalmi élménynek:

– Szerinted ki nyeri a plakátháborút?

– Ha a darabszámot érted ezen, akkor a Fidesz-KDNP plakátok dominálnak. De ez számomra nem jelent biztonságot. CSAK A LEADOTT SZAVAZAT SZÁMÍT.

– Ez igaz, de elég jól meg lehet becsülni, hogy ki mennyi szavazatra számíthat. Ez nekünk kedvező.

– Beszéltünk már erről. Azóta megerősödött bennem a gondolat, hogy egyes cégek kampányérdekeket szolgálnak ki, s nem a valóságot akarják feltárni.

– Csak azért mondod ezt, mert vesztésre álltok.

– Hogy ki áll vesztésre, pár nap múlva kiderül. A toronymagasan vezető Tiszáról szól híreknek két üzenete van: a saját tábor mozgósítása, annak bizonyításával, hogy Orbán legyőzhető, az Orbánt támogatók felé pedig, hogy kár erőlködni. Eddig három párti parlamentet jósoltak, most már a Mi Hazánk is a kieső zónába került. Nem más ez, mint egy üzenet: ne dobd ki a szavazatod, inkább szavazz a Tiszára.

– Ez – bár tetszetős – nem más, mint belemagyarázás.

– Hagyjuk. Inkább visszatérek a plakátokra. Örömmel nézem a Mi Hazánk plakátjait: Elég a bűnözésből. Helyes. Ezek szerint abbahagyják. Az is bűn ugyanis, ha a parlamentben vagy másutt rágalmaznak másokat. Kedvelem, sőt követem is a Tisza plakátokon hirdetett felszólítást: Szavazz. Igen, ezt fogom tenni. Hogy nem a Tiszára? Persze, hogy nem. De ezt a tiszások nem is kérik. A plakáton csak az áll: SZAVAZZ! Szavazok, de nem rájuk, hanem az elmúlt évek munkájára. Az ingyen tankönyvekre, a hálapénz nélküli egészségügyre. A 13-14. havi nyugdíjra. A családok támogatására. A biztonságra. A józan ész érvényesülésére. Az ársapkákra. A gondosórákra. A védett határokra.

– Ez a te véleményed, amihez természetesen jogod van. De ha minden ilyen nagyszerű, miért kell az embereket riogatni. Sokan ítélik meg, hogy a szomszédunkban dúló háború nem hordoz veszélyt Magyarországra. Ti meg egyenesen gerjesztitek a háborútól való félelmet. Ráadásul azzal vádoltok minket, hogy támogatjuk a háborút.

– A félem keltés és a veszélyek tudatosítása két dolog. Tanulni kell a múltból. Gondolták-e a belgák a szarajevói merénylet után, hogy hamarosan német katonákkal kell megküzdeniük? Ti itthon szívesen beszéltek a békéről, de Brüsszelben gyakran szavaztok ellene.

– Nem jó, hogy kevés gyermek születik, hogy fogy a népesség. Hiába a nagyvonalú családtámogatás, ami ráadásul a gyerekteleneket, a kisnyugdíjasokat felettébb bosszantja. Valamit elrontottatok.

– Látod, itt a baj. Beszéltek egy tényleges problémáról, de nem mondjátok el, hogy miként csinálnátok jobban, eredményesebben. Ez volna pedig az igazi ellenzéki feladat. Ráadásul a mindent lefitymáló üzeneteitek épp ezen a téren felettébb ártalmasak: elveszik az emberek reménységét. A gyermekvállaláshoz nyugodt légkör, bizalom és stabilitás kell. Komoly hibátok, hogy szakítottatok az igazsággal. A Fidesz 2006-ban elveszített egy választást, mert azt hirdette: „rosszabbul élünk, mint négy éve”, de nem éltünk rosszabbul. Most ti estetek ebbe a hibába.