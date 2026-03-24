Ritkaságokat is bemutató Szent II. János Pál pápa kiállítás nyílt Székesfehérváron

2026. március 24. 12:36

Totus tuus – Teljesen a tiéd! címmel nyílt meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban.

Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban megnyílt a „Totus tuus – Teljesen a tiéd!” című kiállítás, amely II. János Pál pápa életművét és örökségét mutatja be. A szeptember végéig látogatható tárlat több mint kétszáz, sok esetben eddig még nem látott relikviát és személyes tárgyat vonultat fel, köztük a pápa pápamobilját, ruháit, pásztorbotját és egyéb használati eszközeit.

A megnyitón Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kiállítás átfogó képet ad a néhai egyházfő életéről, szellemi örökségéről és világtörténelmi jelentőségéről.

Felidézte, hogy II. János Pál a katolikus egyház egyik legmeghatározóbb pápája volt, aki hosszú pontifikátusa alatt jelentős szerepet játszott a kommunista rendszerek bukásában, és világszerte hozzájárult az egyház megújulásához.

A közel kétezer négyzetméteren, 18 teremben berendezett kiállítás anyaga négy lengyel múzeumból érkezett, és külön engedéllyel került Magyarországra. A tárlat a pápa életútját gyermekkorától kezdve egészen pápaságáig követi nyomon, fotók, műtárgyak és kortárs alkotások segítségével.

A rendezvényen egyházi és közéleti szereplők is részt vettek, köztük Stanisław Dziwisz, a pápa egykori személyi titkára. A szervezők szerint a kiállítás nemcsak kulturális esemény, hanem hozzájárul a lengyel–magyar kapcsolatok erősítéséhez is, és Székesfehérvárt zarándokhellyé teheti.