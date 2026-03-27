Tavasszal élénkül a piac, a lekérdezések száma viszont nem

Szerző: Gondola

2026. március 27. 10:35

Takács Bence, aki Nagykanizsán él, az idén februárban vett egy tizenegy éves sedant százhetvennyolcezer kilométerrel, kettőmillió-kétszázezer forintért, és két héttel a vásárlás után vitte először a szervizbe. Tizenhárom aktív hibakód jött ki, köztük az OBD-port legutóbbi csatlakoztatásának időbélyege, amely egy nappal a megtekintés előtt mutatott aktivitást. Az eladó a megtekintésen azt mondta, hogy a szervizkönyv teljes, a festés original, és az előző tulajdonos idős házaspár volt, ami Takácsnak elég volt. Fekete Zoltán zalaegerszegi kereskedő, aki húsz éve értékesít használt autókat, azt mondja, hogy tavasszal a vevők kevesebbet kérdeznek, mert a piac gyorsan élénkül és az időnyomás felgyorsítja a döntéseket. Az előző héten Feketétől három autót vittek el, kettőt úgy, hogy az érdeklődő ott helyben döntött, az előéletet nem kérdezte le, és Fekete sem ajánlotta fel. A tavaszi szezonban az a vevő, aki érzi, hogy más is érdeklődik az autó iránt, ritkábban gondol arra, hogy megvárja az előéleti lekérdezés eredményét, mondja Fekete. Az előéleti lekérdezés eredménye napokat vár, az autó meg nem.

A március elejei KSH és Használtautó.hu kimutatás szerint az átlagos használtautó-ár 4,99 millió forintról 5,53 millió forintra nőtt az előző évhez képest, az átlagos életkor 13-ról 12,3 évre csökkent, és az átlagos futásteljesítmény 180000 kilométerről 170000 kilométerre mérséklődött. A februári behozatal 26 százalékkal haladta meg az előző évet, és Fekete azt mondja, hogy az aggregált adat mögött egyenetlen a kép, az idei tavaszi kínálat a statisztikáktól függetlenül nem jobb a tavalyinál. Zala megye az osztrák és a szlovén határhoz közel van, és az importált autók egy része a határ menti magánforgalmon keresztül érkezik, ahol a kísérő dokumentáció jellemzően hiányos, és a tulajdonosi lánc egy részét senki nem jegyezte fel. Fekete azt mondja, hogy az innen érkező autók előzményeit sokkal nehezebb ellenőrizni, és ezt a különbséget a vevő a megtekintésen nem látja. Mészáros Péter fogyasztóvédelmi tanácsadó Zala megyéből azt mondja, hogy az idei szezonban a módszerkombinációk összetettebbek lettek, és az esetek, amelyekkel megkeresik, jellemzően olyanok, ahol az eladó formálisan korrekt volt. Azok az eladók, akiknek az autójáról kiderül, hogy az előéleti lekérdezés problémás adatot mutat, hamarabb engednek az árból vagy visszalépnek, ha a vevő komolyabban érdeklődik, mondja Mészáros. A fogyasztóvédelmi jelzések tavasszal sűrűsödnek, mert a behozatal emelkedése és a piaci gyorsulás egyszerre éri el a vevőket, mondja Mészáros, és idén ez különösen érezhető a határ menti importban érkező korcsoport esetén. Az emberek jellemzően azután kérdezik meg, hogy megvették az autót, de az előéleti lekérdezés gondolata vásárlás előtt ritkán merül fel.

A szervizkönyv-hamisítás esetei közül az utóbbi hónapokban Mészáros szerint jellemzően az eredeti könyv nincs meg, és az eladó egy utánnyomott változatot ajánl, amelybe visszamenőleg írnak bejegyzéseket. Van olyan eset is, ahol a könyv megvan, de a bejegyzések dátumainál olyan szerviz szerepel, amelyik nem a jármű akkori tartózkodási helyén volt, ami importált autóknál a tranzitregisztrációs időszakkal párosítva nehezen ellenőrizhető. Az OBD-port manipulációja esetén Mészáros a diagnosztikai lekérdezés felvételének jeleit keresi, és azt mondja, hogy egy tapasztalt szervizes a port fizikai kopásából következtetni tud arra, hogy az interfész milyen sűrűn volt csatlakoztatva. Ez nem bizonyítja a szándékos törlést, csak kérdéseket vet fel, mondja Mészáros, és az ilyen kérdések a fogyasztóvédelmi eljárásban ritkán válnak bizonyítékká. A Zala megyei panaszok egy részénél az eladó jogilag formálisan korrekt volt, az általa ismert adatokra hivatkozott, a kilométeróra-állást ő maga is az import során kapta meg, és a lánc korábbi szereplőjére mutatott vissza. Az utánnyomott szervizkönyvek minősége az utóbbi évben érezhetően javult, mondja Mészáros, és ez az egyik oka, hogy az ilyen ügyekben a bizonyítás nehéz. Fekete azt mondja, hogy az eladók egy részénél az OBD-port manipulációjának nincs kézzelfogható személyes szerepe, mert az autó ilyen állapotban érkezett hozzájuk, és aki eladja, ugyanolyan bizonytalanságban van az előzményeket illetően, mint a vevő.

A carVertical adatai szerint az összes ellenőrzött jármű hat-hét százalékánál találnak tachometer-manipulációra utaló jeleket, és a 26 százalékos importnövekedéssel érkező extra kínálat jellemzően az a korcsoport, ahol ez az arány magasabb. A regisztrációs előzmények és a tulajdonosi lánc összeolvasása az importált korcsoport esetén sokszor mutat olyat, amit a hirdetésből nem lehet kiolvasni, mondja egy elemző a cégtől. A határ menti importban érkező autóknál az aukciós közbenső forgalom is megjelenik a láncon, amit a magáneladói hirdetésben senki nem említ, és az elemző azt mondja, hogy ez a rész a lekérdezési adatból rendszerint kijön. Takács esetében utólag kiderült, hogy az autó egy korábbi tulajdonosnál flottás használatban volt, amit az eladó nem említett, és valószínűleg maga sem tudott róla. A nagykanizsai szervizes azt mondja, hogy az ilyen rövid tulajdonosi ciklusokra utaló regisztrációs adatok előéleti lekérdezésből kijönnek, de a hibakódok csak akkor derülnek ki, ha valaki elvégzi a diagnózist vásárlás előtt is. Február első hetében az egyik Zalaegerszeghez közeli szervizbe kétszer hoztak azonos évjáratú, hasonló kilométerállású autót ugyanolyan problémával, és mindkettő Ausztriából érkezett, de a szervizes nem akar nyilatkozni.

A fogyasztóvédelmi eljárás kimenetele bizonytalan, mert a szándékosság bizonyítása az eladóval szemben nehéz, különösen akkor, ha az eladó maga is a lánc áldozata volt. Mészáros azt mondja, hogy a Zala megyei panaszoknál az utólagos jogorvoslat szinte mindig hosszabb és bizonytalanabb, mint maga az eredeti vásárlás volt, és a legtöbb ügyfele a folyamat végén feladja, mielőtt bármilyen döntés születne. A fékrendszerre vonatkozó két hibakód és az emissziós rendszer három kódja Takács szervizének diagnosztikájában szerepel, és a szervizes azt mondja, hogy ilyen szintű előzetes törlést évente egyszer-kétszer lát. Az, aki az autót az OBD-port letörlése előtt diagnosztizálta, ismeretlen maradt, és az eladó a visszajelzésekre nem reagált. Az elemző azt mondja, hogy a tavaszi szezonban az ellenőrzési arány az összes vásárláshoz képest alacsony marad, mert a vevő siet, és aki siet, az általában nem gondol rá, hogy valamit ellenőrizzön. Fekete azt mondja, hogy ez az a pont, ahol a kereskedők és a magánvevők tapasztalata szétválik, mert a kereskedők tudják, mire kérdezzenek rá, a magánvevők jellemzően nem. Mészáros szerint a legtöbb ügyfele nem is tudta, hogy ilyen lekérdezés létezik, mielőtt a szervizes a diagnosztikai eredménnyel előjött.

