Törcsi Péter: A Tisza Párt energiaterve tragédiát jelentene a magyar családoknak

Szerző: Gondola

2026. március 31. 17:35

Törcsi Péter: A Tisza Párt tervei drasztikus üzemanyag-drágulást és az energiaellátás bizonytalanná válását okoznák Magyarországon. A magyar családok terhei tragikus mértékben nőnének meg.

Más megszólalók után Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója is élesen bírálja a Tisza Párt energiapolitikai elképzeléseit, hangsúlyozva, hogy azok nem a magyar lakosság érdekeit szolgálják.

A szakértő szerint a párt egyik fő terve az üzemanyagok védett árának eltörlése lenne, ami azonnali és jelentős drágulást okozna: a jelenlegi, hatóságilag alacsonyabb árak helyett a piaci árakat kellene fizetni, ami egy átlagos tankolásnál már most is több ezer forintos többletet jelentene.

Ez azonban csak a kezdet lenne, mivel az energiaárak további emelkedését idézné elő az is, hogy a párt támogatná az orosz energiahordozókról való leválást. Mivel Magyarország energiaellátásának jelentős része jelenleg orosz forrásból származik, ennek megszüntetése komoly ellátási és árbeli következményekkel járna. A Barátság kőolajvezeték szerepét külön kiemeli a szakértő, hangsúlyozva, hogy annak kiesését más útvonalak – például az Adria-vezeték – nem tudnák teljes mértékben pótolni.

Törcsi Péter szerint a kialakuló helyzetet nemzetközi tényezők is súlyosbítják, például a globális olajpiaci feszültségek és a szállítási útvonalak korlátozottsága, amelyek már önmagukban is növelik az energiaárakat. Ezzel összefüggésben azt vetíti előre, hogy egy ilyen politika következtében Magyarországon rendkívül magas, akár 1000 forint körüli üzemanyagárak is kialakulhatnának.

Egyértelmű, hogy a Tisza Párt döntéseit külső – brüsszeli és ukrán – érdekek befolyásolhatják, és ezek az irányok a magyar gazdaság és energiabiztonság rovására érvényesülnének. Törcsi végkövetkeztetése szerint az említett intézkedések súlyos anyagi terheket rónának a lakosságra, és alapvetően veszélyeztetnék az ország stabil energiaellátását.