A "toleráns" Ukrajna nem áll le: tovább szigorítják a nyelvtörvényt, emelik a pénzbírságokat
Szerző: Gondola
2026. március 24. 18:38
A "toleráns" és "européer" Ukrajna a vitatott kisebbségi nyelvtörvény további szigorítását, a bírságok jelentős emelését tervezi. Ez jól mutatja hozzáállásukat a nemzeti kisebbségekhez.
Ukrajnában a hatóságok jelentős szigorítást terveznek a nyelvtörvény megsértéséért kiszabott bírságok terén – írja az unian.ua.
Az államnyelv védelméért felelős biztos, Olena Ivanovszka szerint a jelenlegi, viszonylag alacsony – nagyjából 1700 és 11 900 hrivnya közötti – büntetések nem elég elrettentőek, ezért kezdeményezte azok két-háromszoros emelését, különösen a jogi személyek esetében.
A szigorítás indokaként kiemelte, hogy nőtt az ellenőrzések száma és az állampolgárok egyre kevésbé tolerálják „nyelvi jogaik megsértését”. Míg az egyszeri szabálysértőknél továbbra is elegendő lehet a figyelmeztetés, a „visszatérő, tudatos jogsértőkkel” szemben keményebb fellépést tartanak szükségesnek.
A céljuk egy olyan bírságszint elérése, amely „valóban visszatartó erővel bír”.
A szabályozás a digitális térre is kiterjed: azoknak a felhasználóknak – például bloggereknek vagy szolgáltatóknak –, akik üzleti céllal használják közösségi oldalaikat, ukrán nyelven is kommunikálniuk kell.
Az ukrán nyelvhasználat szigorítása nem új keletű, sőt ez a háború kitörésének egyik deklarált oka: a 2017-es oktatási törvény és a 2019-es nyelvtörvény jelentősen kiterjesztette az ukrán nyelv kötelező használatát, ami vitákat váltott ki, különösen a kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – helyzete miatt.
Azóta több módosítás történt, részben nemzetközi nyomásra, de a nyelvpolitika továbbra is parázs kérdés Ukrajnában – a valódi hozzáállást pedig a jelenlegi szigorítás is jól tükrözi.