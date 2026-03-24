A "toleráns" Ukrajna nem áll le: tovább szigorítják a nyelvtörvényt, emelik a pénzbírságokat

Ukrajnában a hatóságok jelentős szigorítást terveznek a nyelvtörvény megsértéséért kiszabott bírságok terén – írja az unian.ua

Az államnyelv védelméért felelős biztos, Olena Ivanovszka szerint a jelenlegi, viszonylag alacsony – nagyjából 1700 és 11 900 hrivnya közötti – büntetések nem elég elrettentőek, ezért kezdeményezte azok két-háromszoros emelését, különösen a jogi személyek esetében.

A szigorítás indokaként kiemelte, hogy nőtt az ellenőrzések száma és az állampolgárok egyre kevésbé tolerálják „ nyelvi jogaik megsértését ” . Míg az egyszeri szabálysértőknél továbbra is elegendő lehet a figyelmeztetés, a „ visszatérő, tudatos jogsértőkkel ” szemben keményebb fellépést tartanak szükségesnek.

A céljuk egy olyan bírságszint elérése, amely „ valóban visszatartó erővel bír ” .

A szabályozás a digitális térre is kiterjed: azoknak a felhasználóknak – például bloggereknek vagy szolgáltatóknak –, akik üzleti céllal használják közösségi oldalaikat, ukrán nyelven is kommunikálniuk kell.

Az ukrán nyelvhasználat szigorítása nem új keletű, sőt ez a háború kitörésének egyik deklarált oka: a 2017-es oktatási törvény és a 2019-es nyelvtörvény jelentősen kiterjesztette az ukrán nyelv kötelező használatát, ami vitákat váltott ki, különösen a kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – helyzete miatt.

Azóta több módosítás történt, részben nemzetközi nyomásra, de a nyelvpolitika továbbra is parázs kérdés Ukrajnában – a valódi hozzáállást pedig a jelenlegi szigorítás is jól tükrözi.