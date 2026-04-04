Választás 2026 - Orbán Viktor: a Tisza Párt energiaátállási tervének a "kukában a helye"
Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat - szólított fel a Facebook-oldalán szombaton közzétett felvételen a miniszterelnök, aki bejelentette, hogy ezt megelőzően Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett az ügyben.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európában kritikus a helyzet, súlyos energiaválság közeledik, "ráadásul napról napra gyorsuló ütemben". Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti - közölte.
A veszély közvetlen, és azt csak úgy lehet kivédeni, ha az EU minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit
- jelentette ki.
Minden egyes nap számít - szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy
Brüsszelnek rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.
Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról és álljunk át a drágább, a családok számára megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára - fogalmazott.
A Tisza Párt energiaátállási tervének a "kukában a helye", mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége - mondta zárásként.
Kép: Orbán Viktor - MTI/Fischer Zoltán