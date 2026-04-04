Választás 2026 - Orbán Viktor: a Tisza Párt energiaátállási tervének a "kukában a helye"

Szerző: MTI

2026. április 4. 16:36

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európában kritikus a helyzet, súlyos energiaválság közeledik, "ráadásul napról napra gyorsuló ütemben". Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.

Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat - szólított fel a Facebook-oldalán szombaton közzétett felvételen a miniszterelnök, aki bejelentette, hogy ezt megelőzően Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett az ügyben.

A veszély közvetlen, és azt csak úgy lehet kivédeni, ha az EU minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit

- jelentette ki.

Minden egyes nap számít - szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy

Brüsszelnek rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.

Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról és álljunk át a drágább, a családok számára megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára - fogalmazott.

A Tisza Párt energiaátállási tervének a "kukában a helye", mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége - mondta zárásként.

Kép: Orbán Viktor - MTI/Fischer Zoltán