Vigyázni kell! Füllent az Európai Bizottság

Szerző: Molnár Pál

2026. április 21. 18:36

Az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.

Mindjárt ezzel a ponttal két baj van.

Az Európai Bizottság egyetlen pontot sem szabhat feltételül,

a pénzt feltételek nélkül kellett volna már évekkel ezelőtt utalnia.

Magyarország az Európai Unióba való belépés előtt teljesített minden feltételt, ezek után Brüsszelnek kötelessége lenne a fejlesztési pénzeket átutalnia.

Az EU törvénysértően tartja vissza a hazánknak járó összegeket. Az az EU, amely üptre-puffra szajkózza, hogy Magyarország nem jogállam, felrúgja a hazánkkal kötött szerződést. A jogállamiságot épp az EU vezetősége sérti meg.

Azaz nem huszonhét, hanem egyetlen „követelményt” sem szabhat.

A második baj az, hogy

Brüsszelnek nincs 35 milliárd átutalható eurója. Vagyis ha a Tisza-kormány 27 helyett 37 pontot valósítana meg, akkor sem kaphatna egy centet sem.

Brüsszel ugyanúgy füllent, ahogyan EU-csatlakozásunk előtt füllentett: tőlünk súlyos feltételeket követelt, úgy, hogy már akkor is tudta, hogy az EU nem fogja az ígért pénzeket átutalni.

Ez történik most is.

A magyarok pénzét már régen odaajándékozták Ukrajnának. Üres a kassza,

ezért szabnak 27 pontos úgynevezett „feltételrendszert”. 27 feltétel teljesítése évekig elhúzódhat. Ráadásul ami biztosra vehető: egyetlen feltételt sem teljesítene elfogadhatóan a Tisza-kormány: a brüsszeli szélsőség újabb és újabb kiegészítéseket követelne,

és közben visszacsinálhatatlanul lerombolná Magyarország szuverenitását

az EU-központ.

A Tisza-győzelem után azonnal Budapestre utaztak.

Önleleplező közleményt adtak ki: Több kérdésben sürgető az előrelépés,

legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról

- mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni.

Nos, Leyen nem azért rohant Budapestre, hogy hazánk mielőbb megkaphassa a neki feltételek nélkül járó 35 milliárd eurót. Hanem azért, hogy a szerelme által vezetett Ukrajna azonnal megkaphassa a gigahitelt. És hogy beléphessen tagként az Európai Unióba. És hogy hazánk azonnal tegye lehetővé, hogy migránsok árasszák el az országot. És hogy hazánk küldjön katonákat Ukrajnába.

Nem szabad bedőlni neki.

Az Európai Unió parancsai Magyarország lerombolását okozhatják.

Ez a brüsszeli garnitúra valamilyen okból szeretné az európai etnikumokat megszüntetni. Minden bizonnyal valahogyan érdekeltté – vagy zsarolhatóvá – tették őket ebben a folyamatban.

Velük szemben minden lehetséges módon védeni kell hazánk szuverenitását.

Kép: pixabay