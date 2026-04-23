Zelenszkij: találkoztunk már személyesen Magyar Péterrel

Szerző: Gondola

2026. április 23. 08:34

Volodimir Zelenszkij szerint találkozott Magyar Péterrel, aki viszont ezt tagadta. Valaki hazudik vagy – legyünk nagyon-nagyon jóindulatúak – rosszul emlékszik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője közül valaki biztosan nem mond igazat, hiszen egymásnak szögesen ellentmondó nyilatkozatok hangzottak el kettejük kapcsolatáról.

Zelenszkij egy, a holland Buitenhof YouTube-csatornának adott interjúban arról beszélt: nem emlékszik pontosan az időpontra, de egy-két évvel ezelőtt személyesen találkozott Magyar Péterrel, még azelőtt, hogy utóbbi miniszterelnök lett volna.

Az ukrán elnök szerint a találkozót Magyar kezdeményezte, és az Ukrajnában tett látogatása során került rá sor.

Ezzel szemben Magyar Péter egy sajtótájékoztatón kategorikusan cáfolta ezt, kijelentve, hogy nem ismerik egymást, sem személyesen, sem telefonon nem volt köztük kapcsolat. Nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy semmilyen formában nem egyeztetett az ukrán államfővel, ugyanakkor üzenetet fogalmazott meg felé a Barátság kőolajvezeték ügyében.

Magyar Péter még 2024-ben járt Kijevben, ahol több nyilvános megjelenése is volt, például az ukrán hősök emlékfalánál. Bár az út részletei nem teljesen ismertek, valószínűleg ezen látogatás során történhetett olyan háttéregyeztetés vagy találkozó, amelyre Zelenszkij utalhatott.