OVF: folytatódik a védekezés a Rábán és a Dunán

2024. június 11. 13:11

Folytatódik a védekezés a Rábán és a Dunán, több száz vízügyes figyeli a nap 24 órájában a gátak állapotát - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden, nem sokkal dél után az MTI-vel.

Azt írták, a dunai árhullám tetőzése Bajánál jár, ugyanakkor a fővárosban még marad a tartósan magas vízszint. A Rába hétfőn tetőzött Körmendnél, a Pinkára érkezett vízmennyiség pedig meghaladta az átlagosan kétszáz évente előforduló maximális vízhozam értékét. A vízügy továbbra is 24 órás szolgálatot lát el a védvonalakon és szakmailag irányítja a munkában segédkező civileket és társszerveket.



A Duna vízgyűjtő időjárását még mindig egy hullámzó frontrendszer határozza meg, amely miatt a Rábára és mellékfolyóira, elsősorban a Strém és a Pinka vízfolyásokra a hétvégén rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult. A legfrissebb előrejelzés szerint a következő napokban a Dráva-Mura, illetve a Tisza vízrendszerében ugyan még esős marad az időjárás, de a Rába vízgyűjtőjén már szárazabbra fordul az idő - ismertette az OVF.



A Duna Budapesten a szombati tetőzés óta 26 centimétert apadt, jelenleg 622 centiméteres vízállást mérnek, akárcsak hétfőn. Ez is mutatja, hogy a lassan levonuló ár miatt a víz szintje tartósan magasan marad a fővárosban - mutattak rá a közleményben.



A tájékoztatás szerint a tetőzés jelenleg Baja térségében jár (a másodfok szintjét megközelítő vízállás mellett), és a nap végére várhatóan Mohácsot is eléri. Az elnyúló tetőzést a teljes hazai szakaszon továbbra is lassan apadó, helyenként stagnáló vízjárás követi, ezért Nagybajcsnál tartósan a másodfok, másutt az első fok szintje körüli vízállásokra lehet számítani.



A Rába vízgyűjtőjén lehullott tetemes mennyiségű csapadék következtében igen jelentős árhullámok alakultak ki a folyón és mellékfolyóin. A Pinkán Felsőcsatárnál 508 centiméterrel, a korábbi legmagasabb vízállást 102 centiméterrel meghaladóan tetőzött az árhullám, az érkezett vízmennyiség meghaladta az átlagosan kétszáz évente előforduló maximális vízhozam értékét - tudatta a főigazgatóság.



A Rába hétfő este Körmendnél a harmadfok szintjét meghaladóan, 477 centiméteres vízállással tetőzött, de az esőzések miatt lassú apadásra lehet számítani. A folyó alsóbb szakaszain a harmadfok körül várható a tetőzés a hét folyamán, Győrnél pedig - elsősorban a Duna hatására - a következő néhány napban az első fok szintje körüli vízállások valószínűsíthetőek - helyezte kilátásba az OVF.



Kitértek arra is, hogy a Murán kialakuló árhullám Letenyénél várhatóan a másodfok szintje körül tetőzik, míg a Dráván az első fok szintjét meghaladó vízállásokra lehet számítani a következő időszakban.



A Tarnán a vízgyűjtőt érintő eddigi, illetve a kedden várható eső újabb árhullámokat indíthat el, ezért Tarnaörsnél valószínűleg újra az első fok szintje fölé emelkedik a vízállás. A Sajón a másodfokot megközelítő vízszintre van kilátás - olvasható a közleményben.



mti