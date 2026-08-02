Rekordszámú ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 2. 15:09
Az orosz légvédelem az utóbbi 24 órában 1158 ukrán repülőgép típusú drónt tudott lelőni, ami abszolút rekord - jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium adatai alapján.
A hírügynökség szerint a tárca korábban július 25-én, illetve május 17-én számolt be hasonlóan nagy teljesítményekről,
1060, illetve 1054 megsemmisített drónról.
Udmurtföldön vasárnap pilóta nélküli repülőszerkezetek támadásában három civil életét vesztette, további három pedig - köztük egy gyermek - megsebesült.
A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és
több mint 1400 ukrán katona esett el
vagy sebesült meg súlyosan.
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