Labdarúgó NBI - Bajban a Fradi
Kevesebb mint nyolcezer néző volt a húszezres befogadó képességű Groupama Arénában: ez részben tudható be a hőségnek, ám nagyobb részt a Fradi gyenge bajnoki teljesítménye az ok. A meccs után maga Borbély Balázs vezető edző is beismerte, nem tudja a gyenge teljesítmény okát - most null-null let az eredmény a Vasas ellen -, és néhány játékosban a két eddigi bajnoki meccs alapján nagyot csalódott.
A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában.
A magyar kupagyőztes FTC legutóbb januárban kapott ki hazai pályán az NB I-ben, de a hatmérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel.
A Vasas három és fél év után játszott újra élvonalbeli bajnokit a Groupama Arénában, és sorozatban a harmadik döntetlent érte el a zöld-fehérek otthonában.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Ferencvárosi TC-Vasas FC 0-0
Groupama Aréna, 7987 néző, v.: Bognár T.
sárga lap: Corbu (71.), Cadu (78.), illetve Hidi M. S. (5., 86.), Urblík J. (42.), Pávkovics (52.)
piros lap: Hidi M. S. (86.)
Ferencvárosi TC:
Dibusz - nagyszerűen védett, több bravúrral.
Osváth - harmatgyengén játszott.
Raemaekers - jó volt, egy gyerekes hibát elkövetett.
Zohoré - a csütörtöki, nemzetközi meccsen mutatott gyenge játéka után most jó voltl
Cadu - remekül játszott..
Corbu - nem volt rossz.
(Kanichowsky, 81.) - jól szállt be a játékba.
Rommens - jó közepes játékot produkált.
Szevikjan - nagyon gyenge volt, nem csoda, hogy lecserélték.
(Zachariassen, a szünetben) - volt néhány jó megmozdulása.
Bagi - mintha nem is lett volna a pályán, jó, hogy lecserélte az edző.
(Varga Z., a szünetben) - volt két szép megmozdulása, aktív volt.
Lisztes - teljesítménye egynelő a nullával. Ő lehet az egyik, aki az edzőnek nagy csalódást okozott.
(Gruber, a szünetben) - labdavesztései mérgezték a játékot. Valószínűleg ő a másik, akiben az edző csalódott.
Yusuf - a közepesnél gyengébb volt.
(Joseph, 60.) - érdektelen volt a játéka.
Vasas FC:
Engedi - Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics - Kovácsréti (Radó, 71.), Rab, Hidi M. S., Tóth M. (Barkóczi, 80.; Baráth, 91.) - Koszta (Pethő, 80.), Urblík J.
Előretolt védekezéssel és letámadással kezdett a Vasas, amely meglepte ezzel a házigazdát, és az első fordulóban bombagólt szerző Urblík József távoli lövése éppen csak elkerülte a jobb alsó sarkot. Idővel a zöld-fehérek magukhoz tértek, és több ellentámadást is vezettek, de szintén eredmény nélkül.
Felejthető volt az első játékrész, mivel a két csapat egyszer sem találta el a kaput.
Szünetben Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője négy támadója közül hármat is lecserélt, mert bármennyire is dicséretes a csütörtöki Twente elleni továbbjutás az Európa-liga-selejtező második köréből, a Vasas elleni gyenge támadójátékot nehéz megmagyarázni. A változtatás eredményeként a hazaiak több támadást vezettek, az éppen csak beállt Varga Zétény egy ollózással mutatkozott be, de a labda csak centiméterekkel a léc fölött hagyta el a játékteret. Néhány perccel később egy
fejessel is próbálkozott a 20 éves csatár, és másodszor is centikkel tévesztett célt.
Közben a Vasas is felpörgött, Koszta Márk közelről fejjel, majd távolról lövéssel próbálkozott, de eredménytelenül. Fél órával a mérkőzés vége előtt Lenny Joseph is beállt, a világbajnokságot megjárt csatár ebben az idényben lejátszott négy El-találkozón négyszer volt eredményes, de ezúttal
a haiti légiós sem teljesített jól.
Hidi M. Sándor második sárga lapja miatt a Vasas emberhátrányban játszotta le - hosszabbítással együtt - az utolsó nyolc percet, de kihúzta, és a bajnok ETO után a kupagyőztes Ferencvárossal szemben is döntetlent ért el az idény elején.
Borbély Balázsnak nem szabad tovább kísérleteznie Lisztessel, hiszen már a többedik meccsen csak labdát veszít. Grubernek még adnia kell pár lehetőséget. Körül kell nénie a keretben, hiszen - mint ő maga mondta - "ennél több kell."