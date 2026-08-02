Labdarúgó NBI - Bajban a Fradi

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 21:37

Kevesebb mint nyolcezer néző volt a húszezres befogadó képességű Groupama Arénában: ez részben tudható be a hőségnek, ám nagyobb részt a Fradi gyenge bajnoki teljesítménye az ok. A meccs után maga Borbély Balázs vezető edző is beismerte, nem tudja a gyenge teljesítmény okát - most null-null let az eredmény a Vasas ellen -, és néhány játékosban a két eddigi bajnoki meccs alapján nagyot csalódott.

A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában.

A magyar kupagyőztes FTC legutóbb januárban kapott ki hazai pályán az NB I-ben, de a hatmérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel.

A Vasas három és fél év után játszott újra élvonalbeli bajnokit a Groupama Arénában, és sorozatban a harmadik döntetlent érte el a zöld-fehérek otthonában.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Ferencvárosi TC-Vasas FC 0-0

Groupama Aréna, 7987 néző, v.: Bognár T.

sárga lap: Corbu (71.), Cadu (78.), illetve Hidi M. S. (5., 86.), Urblík J. (42.), Pávkovics (52.)

piros lap: Hidi M. S. (86.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - nagyszerűen védett, több bravúrral.

Osváth - harmatgyengén játszott.

Raemaekers - jó volt, egy gyerekes hibát elkövetett.

Zohoré - a csütörtöki, nemzetközi meccsen mutatott gyenge játéka után most jó voltl

Cadu - remekül játszott..

Corbu - nem volt rossz.

(Kanichowsky, 81.) - jól szállt be a játékba.

Rommens - jó közepes játékot produkált.

Szevikjan - nagyon gyenge volt, nem csoda, hogy lecserélték.

(Zachariassen, a szünetben) - volt néhány jó megmozdulása.

Bagi - mintha nem is lett volna a pályán, jó, hogy lecserélte az edző.

(Varga Z., a szünetben) - volt két szép megmozdulása, aktív volt.

Lisztes - teljesítménye egynelő a nullával. Ő lehet az egyik, aki az edzőnek nagy csalódást okozott.

(Gruber, a szünetben) - labdavesztései mérgezték a játékot. Valószínűleg ő a másik, akiben az edző csalódott.

Yusuf - a közepesnél gyengébb volt.

(Joseph, 60.) - érdektelen volt a játéka.

Vasas FC:

Engedi - Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics - Kovácsréti (Radó, 71.), Rab, Hidi M. S., Tóth M. (Barkóczi, 80.; Baráth, 91.) - Koszta (Pethő, 80.), Urblík J.

Előretolt védekezéssel és letámadással kezdett a Vasas, amely meglepte ezzel a házigazdát, és az első fordulóban bombagólt szerző Urblík József távoli lövése éppen csak elkerülte a jobb alsó sarkot. Idővel a zöld-fehérek magukhoz tértek, és több ellentámadást is vezettek, de szintén eredmény nélkül.

Felejthető volt az első játékrész, mivel a két csapat egyszer sem találta el a kaput.

Szünetben Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője négy támadója közül hármat is lecserélt, mert bármennyire is dicséretes a csütörtöki Twente elleni továbbjutás az Európa-liga-selejtező második köréből, a Vasas elleni gyenge támadójátékot nehéz megmagyarázni. A változtatás eredményeként a hazaiak több támadást vezettek, az éppen csak beállt Varga Zétény egy ollózással mutatkozott be, de a labda csak centiméterekkel a léc fölött hagyta el a játékteret. Néhány perccel később egy

fejessel is próbálkozott a 20 éves csatár, és másodszor is centikkel tévesztett célt.

Közben a Vasas is felpörgött, Koszta Márk közelről fejjel, majd távolról lövéssel próbálkozott, de eredménytelenül. Fél órával a mérkőzés vége előtt Lenny Joseph is beállt, a világbajnokságot megjárt csatár ebben az idényben lejátszott négy El-találkozón négyszer volt eredményes, de ezúttal

a haiti légiós sem teljesített jól.

Hidi M. Sándor második sárga lapja miatt a Vasas emberhátrányban játszotta le - hosszabbítással együtt - az utolsó nyolc percet, de kihúzta, és a bajnok ETO után a kupagyőztes Ferencvárossal szemben is döntetlent ért el az idény elején.

Borbély Balázsnak nem szabad tovább kísérleteznie Lisztessel, hiszen már a többedik meccsen csak labdát veszít. Grubernek még adnia kell pár lehetőséget. Körül kell nénie a keretben, hiszen - mint ő maga mondta - "ennél több kell."