Labdarúgó NB I - Most Dárdai Pál gárdája verte meg Bogdán Ádám csapatát

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 2. 18:27

A két, nagy reményű sportigazgató együttese csapott össze: ezúttal Dárdai Pál Újpestje győzött Bogdán Ádám Vasutasa ellen.

Szappanos Péter két hatalmas hibájának ellenére az Újpest 4-2-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának vasárnapi játéknapján.

Labdarúgó NB I - Újpest FC-Debreceni VSC

Budapest, 2026. augusztus 2. Gleofilo Vlijter, az Újpest (j) és Josua Mejías, a Debrecen játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. augusztus 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A nyáron szerződtetett Etienne Amenyido góllal és két gólpasszal mutatkozott be hazai közönség előtt az Újpestben.

A Debrecen az elmúlt csaknem tizenhárom évben mindössze egyszer nyert a Szusza Ferenc Stadionban, mellette még négy döntetlennel szerzett pontokat, de tizenegyszer kikapott.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Újpest FC-Debreceni VSC 4-2 (2-1)

Szusza Ferenc Stadion, 4223 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (95.), illetve Szendrei Á. (11.), Dzsudzsák (89.)

sárga lap: Mucsányi Mi. (92.), illetve Mejías (30.), Patai (49.), Cibla (68.), Boskovic (83.), Dzsudzsák (96.)

Újpest FC:

Szappanos - Ujváry, Dos Santos, Stronati, Sarkadi (Bodnár, 76.) - Maier, Ljujic (Fenyő, 70.) - Krajcsovics (Matko, 55.), Amenyido (Tijani, 70.), Horváth K. - Vlijter (Mucsányi Mi., 55.)

Debreceni VSC:

Erdélyi - Tercza (Kusnyír, 54.), Mejías, Lang, Keller (Guerrero, a szünetben) - Patai, Boskovic - Kocsis (Szécsi, 78.), Sain (Dzsudzsák, 54.), Cibla - Szendrei Á. (Baldoni, 69.)

Az új idény egyelőre

rémálomszerű lehet Szappanos Péter számára,

mivel a háromszoros válogatott kapus hibája miatt az Újpest múlt héten vereséggel kezdte a bajnokságot Nyíregyházán, szombat kora délután pedig a Debrecen ellen a 11. percben is óriásit bakizott. Patai Dávid a bal szélről tette középre rosszul a labdát, amelyet Szappanos könnyedén megfoghatott volna, de kipattant a kesztyűjéről, érkezett Szendrei Ákos, és öt méterről a léc alá emelt.

A folytatásban is a vendégek támadtak, a hazai szurkolóknak pedig mindössze húsz perc kellett az új szezon első hazai mérkőzéséből, hogy kifejezzék véleményüket a gyenge játék láttán. Később a lila-fehérek összekapták magukat, és a nyáron szerződtetett Etienne Amenyido egyenlített. A partjelző lest jelzett, a játékvezető szabadrúgással újraindította volna a játékot, de az utolsó pillanatban a VAR-kocsiból

a kommunikációs szetten keresztül jelezték Bogár Gergőnek, hogy a gól mégis érvényes,

így középkezdéssel folytatódott a mérkőzés. Az Újpest lendületbe jött, és a ráadás elején a togói csatár átadását követően Horváth Krisztofer 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

Fordulás után sérülések és szabálytalanságok miatt rengeteget állt a játék, a 61. percben azonban nagyszerű támadás végén a hazaiak növelték előnyüket. Aljosa Matko futott el a jobb oldalon, laposan középre passzolt, Amenyido továbbtette a labdát Horváth Krisztofer elé, aki 11 méterről másodszor is eredményes volt.

Ekkorra már nyoma sem volt a hazaiak bizonytalankodásainak és szurkolóik elégedetlenkedéseinek, ellenben a csütörtökön Jerevánban nemzetközi kupamérkőzésen a továbbjutást kiharcoló DVSC játékosai már nem tudtak olyan intenzíven támadni, mint a mérkőzés első húsz percében.

A hajrában Szappanos megint a vendégeknek kedvezett, némi izgalmat csempészve a hajrába.

Az újpesti kapus amikor Dzsudzsák Balázs jobb oldalvonal mellől elvégzett szabadrúgása után a labda mellé ütött,

így az zavartalanul pattant a kapu jobb oldalába. Szappanos pár perccel később javított, Josua Mejías fejesénél megmentette csapatát az egyenlítéstől: a bal felső sarok felé hulló labdát gyönyörű vetődéssel ütötte ki. A végeredményt Matko állította be a 96. percben, a szlovén válogatott támadó tíz méterről lőtt a jobb alsó sarokba.

Egyelőre egyik csapat sem mutatta azt, hogy a nemzetközi mezőnyben versenyképes lenne, így Dárdai Pál és Bogdán Ádám is nagy kihívás előtt áll. A következő átigazolási időszakban mindkettőjüknek innovatívnak kell lennie.