Labdarúgó NB I - Most Dárdai Pál gárdája verte meg Bogdán Ádám csapatát
A két, nagy reményű sportigazgató együttese csapott össze: ezúttal Dárdai Pál Újpestje győzött Bogdán Ádám Vasutasa ellen.
Szappanos Péter két hatalmas hibájának ellenére az Újpest 4-2-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának vasárnapi játéknapján.
Labdarúgó NB I - Újpest FC-Debreceni VSC
Budapest, 2026. augusztus 2. Gleofilo Vlijter, az Újpest (j) és Josua Mejías, a Debrecen játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. augusztus 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt
A nyáron szerződtetett Etienne Amenyido góllal és két gólpasszal mutatkozott be hazai közönség előtt az Újpestben.
A Debrecen az elmúlt csaknem tizenhárom évben mindössze egyszer nyert a Szusza Ferenc Stadionban, mellette még négy döntetlennel szerzett pontokat, de tizenegyszer kikapott.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Újpest FC-Debreceni VSC 4-2 (2-1)
Szusza Ferenc Stadion, 4223 néző, v.: Bogár
gólszerzők: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (95.), illetve Szendrei Á. (11.), Dzsudzsák (89.)
sárga lap: Mucsányi Mi. (92.), illetve Mejías (30.), Patai (49.), Cibla (68.), Boskovic (83.), Dzsudzsák (96.)
Újpest FC:
Szappanos - Ujváry, Dos Santos, Stronati, Sarkadi (Bodnár, 76.) - Maier, Ljujic (Fenyő, 70.) - Krajcsovics (Matko, 55.), Amenyido (Tijani, 70.), Horváth K. - Vlijter (Mucsányi Mi., 55.)
Debreceni VSC:
Erdélyi - Tercza (Kusnyír, 54.), Mejías, Lang, Keller (Guerrero, a szünetben) - Patai, Boskovic - Kocsis (Szécsi, 78.), Sain (Dzsudzsák, 54.), Cibla - Szendrei Á. (Baldoni, 69.)
Az új idény egyelőre
rémálomszerű lehet Szappanos Péter számára,
mivel a háromszoros válogatott kapus hibája miatt az Újpest múlt héten vereséggel kezdte a bajnokságot Nyíregyházán, szombat kora délután pedig a Debrecen ellen a 11. percben is óriásit bakizott. Patai Dávid a bal szélről tette középre rosszul a labdát, amelyet Szappanos könnyedén megfoghatott volna, de kipattant a kesztyűjéről, érkezett Szendrei Ákos, és öt méterről a léc alá emelt.
A folytatásban is a vendégek támadtak, a hazai szurkolóknak pedig mindössze húsz perc kellett az új szezon első hazai mérkőzéséből, hogy kifejezzék véleményüket a gyenge játék láttán. Később a lila-fehérek összekapták magukat, és a nyáron szerződtetett Etienne Amenyido egyenlített. A partjelző lest jelzett, a játékvezető szabadrúgással újraindította volna a játékot, de az utolsó pillanatban a VAR-kocsiból
a kommunikációs szetten keresztül jelezték Bogár Gergőnek, hogy a gól mégis érvényes,
így középkezdéssel folytatódott a mérkőzés. Az Újpest lendületbe jött, és a ráadás elején a togói csatár átadását követően Horváth Krisztofer 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.
Fordulás után sérülések és szabálytalanságok miatt rengeteget állt a játék, a 61. percben azonban nagyszerű támadás végén a hazaiak növelték előnyüket. Aljosa Matko futott el a jobb oldalon, laposan középre passzolt, Amenyido továbbtette a labdát Horváth Krisztofer elé, aki 11 méterről másodszor is eredményes volt.
Ekkorra már nyoma sem volt a hazaiak bizonytalankodásainak és szurkolóik elégedetlenkedéseinek, ellenben a csütörtökön Jerevánban nemzetközi kupamérkőzésen a továbbjutást kiharcoló DVSC játékosai már nem tudtak olyan intenzíven támadni, mint a mérkőzés első húsz percében.
A hajrában Szappanos megint a vendégeknek kedvezett, némi izgalmat csempészve a hajrába.
Az újpesti kapus amikor Dzsudzsák Balázs jobb oldalvonal mellől elvégzett szabadrúgása után a labda mellé ütött,
így az zavartalanul pattant a kapu jobb oldalába. Szappanos pár perccel később javított, Josua Mejías fejesénél megmentette csapatát az egyenlítéstől: a bal felső sarok felé hulló labdát gyönyörű vetődéssel ütötte ki. A végeredményt Matko állította be a 96. percben, a szlovén válogatott támadó tíz méterről lőtt a jobb alsó sarokba.
Egyelőre egyik csapat sem mutatta azt, hogy a nemzetközi mezőnyben versenyképes lenne, így Dárdai Pál és Bogdán Ádám is nagy kihívás előtt áll. A következő átigazolási időszakban mindkettőjüknek innovatívnak kell lennie.