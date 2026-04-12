9 órási adatok: megdőlhet a részvételi rekord

Szerző: Gondola

2026. április 12. 09:48

A választás napján már kora reggeltől rendkívül magas az aktivitás, és a 9 órás adatok alapján a részvétel történelmi szintet is elérhet. A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint reggel 9-ig a választásra jogosultak 16,89 százaléka, mintegy 1,27 millió ember adta le szavazatát.

Ez az arány jelentősen meghaladja a korábbi választások azonos időpontban mért adatait: 2024-ben (EP-választás) 9,98%, 2022-ben (országgyűlési választás) 10,31%, míg a rekordnak számító 2018-as országgyűlési választáson 13,17% volt a részvétel 9 órakor.

A lendület már a nap elején is erős volt: 7 órakor 3,46%-os részvételt mértek, ami szintén kiugró érték, és azt mutatja, hogy a mozgósítás továbbra is intenzív.

Területi bontásban is magas részvétel látható. Több vármegyében – például Békésben, Tolnában, Bács-Kiskunban és Jász-Nagykun-Szolnokban – már 18% körüli arányt mértek. Budapest kissé elmarad az országos átlagtól 15,96%-kal, míg a legalacsonyabb részvétel Borsod-Abaúj-Zemplénben (14,13%) és Szabolcs-Szatmár-Beregben (14,52%) volt. Fejér vármegye 17,97%-os adattal az erősebb részvételű térségek közé tartozik.

A számok tehát azt jelzik, hogy országosan erős a választói aktivitás, és jó esély van arra, hogy a nap végére kiemelkedően magas, akár történelmi rekord részvételi arány alakuljon ki.