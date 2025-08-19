Fucsovics Márton továbbjutott Winston-Salemben

Fucsovics Márton hétfőn két szettben legyőzte Hugo Gastont a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztorna első fordulójában.
A világranglistán a 94. helyen álló magyar játékos még sosem találkozott a francia riválissal (125.), de az elmúlt hetek eredményei alapján esélyesebbként várta a mérkőzést. Fucsovics a legutóbbi Grand Slam-tornán, Wimbledonban a kvalifikációból indulva a harmadik fordulóig jutott, így az amerikai nyílt teniszbajnokságon már nem kell selejtezőt játszania, azaz jövő héten a főtáblán kezdi a US Opent. Gaston hat versenyen indult Wimbledon óta, de nyolc mérkőzése közül csak kettőt nyert meg.
A tengerentúli viadalon Fucsovics az első szettben 3:2-es vezetésnél brékelt, ez pedig elegendő volt számára, hogy 6:3-ra megnyerje a játszmát. A folytatásban döntőnek bizonyult, hogy Fucsovics háromszor elvette Gaston adogatójátékát, míg a magyar teniszező csak egyszer veszítette el, így 6:3-ra hozta a második felvonást is, a mérkőzést pedig 1 óra 22 perc alatt.
Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a torna második kiemeltje, a holland Tallon Griekspoor lesz.
Eredmény, 1. forduló:
Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.