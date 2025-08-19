Fucsovics Márton továbbjutott Winston-Salemben

2025. augusztus 19. 07:07

Fucsovics Márton hétfőn két szettben legyőzte Hugo Gastont a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztorna első fordulójában.

A világranglistán a 94. helyen álló magyar játékos még sosem találkozott a francia riválissal (125.), de az elmúlt hetek eredményei alapján esélyesebbként várta a mérkőzést. Fucsovics a legutóbbi Grand Slam-tornán, Wimbledonban a kvalifikációból indulva a harmadik fordulóig jutott, így az amerikai nyílt teniszbajnokságon már nem kell selejtezőt játszania, azaz jövő héten a főtáblán kezdi a US Opent. Gaston hat versenyen indult Wimbledon óta, de nyolc mérkőzése közül csak kettőt nyert meg.

A tengerentúli viadalon Fucsovics az első szettben 3:2-es vezetésnél brékelt, ez pedig elegendő volt számára, hogy 6:3-ra megnyerje a játszmát. A folytatásban döntőnek bizonyult, hogy Fucsovics háromszor elvette Gaston adogatójátékát, míg a magyar teniszező csak egyszer veszítette el, így 6:3-ra hozta a második felvonást is, a mérkőzést pedig 1 óra 22 perc alatt.

Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a torna második kiemeltje, a holland Tallon Griekspoor lesz.

Eredmény, 1. forduló:

Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3

mti