Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.
MTI
"Amikor kint voltam a világűrben, nem láttam országhatárokat, nem láttam szaggatott vonalakat, nem láttam határátkelőket, és nem láttam olyan halvány színeket sem, amelyek egész országok területét fednék le. Amint viszont láttam, az a Kárpát-medence, a Duna, a Tisza, a Balaton, a Hargita, a Fertő-tó, és mindaz, ami minket magyarrá tesz" – mondta az űrhajós a város főterét betöltő többezres közönségnek.
Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke rámutatott, a Kolozsvári Magyar Napokra 16 éves fennállása óta egyre többen jönnek Kolozsvár mellett szerte Erdélyből, a Kárpát-medencéből, és immár a világ minden tájáról, de még olyan vendégük, aki a világűrből érkezett volna, nem volt.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
-
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
-
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.