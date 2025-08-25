Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét a záróünnepségen

2025. augusztus 25. 08:06

Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.

MTI

"Amikor kint voltam a világűrben, nem láttam országhatárokat, nem láttam szaggatott vonalakat, nem láttam határátkelőket, és nem láttam olyan halvány színeket sem, amelyek egész országok területét fednék le. Amint viszont láttam, az a Kárpát-medence, a Duna, a Tisza, a Balaton, a Hargita, a Fertő-tó, és mindaz, ami minket magyarrá tesz" – mondta az űrhajós a város főterét betöltő többezres közönségnek.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke rámutatott, a Kolozsvári Magyar Napokra 16 éves fennállása óta egyre többen jönnek Kolozsvár mellett szerte Erdélyből, a Kárpát-medencéből, és immár a világ minden tájáról, de még olyan vendégük, aki a világűrből érkezett volna, nem volt.

