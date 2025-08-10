Labdarúgó NB I - Több mint nyolcezer néző előtt nyert Újpesten Paks

2025. augusztus 10. 23:15

A Magyar Kupa-győztes Paksi FC 2-1-re nyert az Újpest FC otthonában a labdarúgó NB I harmadik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A lila-fehérek először szenvedtek vereséget az előző idény hajrájában kinevezett Damir Krznar vezetőedző irányításával.

Fizz Liga (NB I), 3. forduló:

Újpest FC-Paksi FC 1-2 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző, v.: Berke

gólszerzők: Matko (43.), illetve Horváth Ke. (38.), Lenzsér (76.)

sárga lap: Horváth Kr. (10.), Goncalves (75.), illetve Papp (45.), Lenzsér (66.), Pető (73.), Szekszárdi (89.)

Újpest FC:

Piscitelli – Bese, Joao, Duarte, Goncalves – Rasak (Ljujic, 78.), Ademi (Fiola, 57.) – Matko, Horváth Kr. (Medeiros, 57.), Beridze (Vlijter, 80.) – Brodic

Paksi FC:

Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szekszárdi - Osváth, Papp, Gyurkits (Windecker, 79.), Horváth Ke. (Hinora, 87.), Silye - Hahn (Tóth B., 63.), Szendrei (Pető, 63.)

Bognár György, a Paks vezetőedzője nyolc helyen változtatott azon a kezdőcsapatában, amely csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként Eperjesen kifutott a gyepre. A Konferencia-liga selejtezőben elszenvedett 3-0-s vereség után a Szusza Ferenc Stadionban sem kezdtek jól a tolnaiak, az újpestieknek több nagy helyzetük is volt a találkozó elején.

Ezek azonban kimaradtak, a Paks pedig lassacskán rendezte sorait, sőt Horváth Kevin pályafutása első élvonalbeli góljával meg is szerezte a vezetést, igaz, a hazaiak kapusa nagyot hibázott a távoli lövésnél.

Nem sokáig örülhetett azonban Bognár György kupagyőztes csapata, az Újpest ugyanis öt perccel később egyenlített.

A fordulást követően a fővárosiak voltak kezdeményezőbbek, mégis a Paks járt közelebb a gólszerzéshez. Bő negyedórával a vége előtt újra előnybe kerültek a vendégek, Lenzsért hagyták túlságosan szabadon a lila-fehérek egy pontrúgásnál, a védő pedig a hálóba fejelt.

Az Újpest a hajrában hajtott az egyenlítésért, de a Brodic-Kovácsik párharcot kétszer is utóbbi, a Paks kapusa nyerte.

mti