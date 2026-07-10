A Vasutasra feni a fogát a jereváni Pjunyik

Szerző: MTI

2026. július 10. 07:07

Az örmény Pjunyik Jereván 3-0-ra győzött a máltai Marsaxlokk vendégeként csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező első fordulójának első mérkőzésén, ezzel nagy lépést tett a következő kör felé.

A párharc továbbjutója a második fordulóban a Debreceni VSC együttesével találkozik.

A máltai összecsapáson az örmények Momo Yansane büntetőjével szereztek vezetést az első játékrész végén, majd nem sokkal a fordulást követően Artak Dasjan góljával növelték a különbséget. Mikhail Kovalenko a 65. percben volt eredményes beállítva ezzel a végeredményt.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik,