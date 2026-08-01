Magyar válogatott kapus debütált az FC Barcelona felnőttcsapatában - két tizenegyest védett

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 15:03

Yaakobishvili Áron magyar válogatott kapus a Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott az FC Barcelona csapatában.

A 20 éves játékos a pénteki, angliai találkozó 64. percében állt be

Wojciech Szczesny helyére 2-1-es katalán vezetésnél.

A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd tizenegyespárbaj következett, amiben

hiába védett kétszer is, csapattársai háromszor hibáztak,

így a Birmingham győzött.

Az egyszeres válogatott Yaakobishvili Áron 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú FC Andorránál töltötte kölcsönben.