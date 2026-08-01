Magyar válogatott kapus debütált az FC Barcelona felnőttcsapatában - két tizenegyest védett
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 1. 15:03
Yaakobishvili Áron magyar válogatott kapus a Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott az FC Barcelona csapatában.
A 20 éves játékos a pénteki, angliai találkozó 64. percében állt be
Wojciech Szczesny helyére 2-1-es katalán vezetésnél.
A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd tizenegyespárbaj következett, amiben
hiába védett kétszer is, csapattársai háromszor hibáztak,
így a Birmingham győzött.
Az egyszeres válogatott Yaakobishvili Áron 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú FC Andorránál töltötte kölcsönben.